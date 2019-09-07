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Eski zam şimdi finansal düzenleme oldu

Gazetemiz okurlarından İsmail Tekpınar, "Eski zam şimdi finansal düzenleme oldu" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:09
Eski zam şimdi finansal düzenleme oldu

İsmail Tekpınar

Kıymetli seçmenler rahat olun siyasi görüşünüz ne olursa olsun seçim öncesi vaatleri yerine getiriyorlar…

Modern çağda zam yok finansal düzenleme var ikisi farklı şeyler şaşkınlık olmasın sadece yeni isim bulundu…

CHP’li Büyük şehirlerin seçim öncesi vaatlerine bir bakın derim. Özellikle de İstanbul ve Ankara’ya…

İşçi- emekçilere dokunmayacağız herkese eşit şekilde davranılacak, “hiçbir emekçi kardeşimiz işten çıkarılmayacak” denilmişti…

Seçim öncesi 75 bin öğrenciye 8 ay boyunca 400 Türk lirası burs verilecek…

Geçim sıkıntısı yaşayan ailelere durumlarına göre 200 ila 2020 Türk Lirası yardım yapılması…

Toplu taşımaya özendireceğiz hatta ucuzlatılacağız denilmişti…

Dar gelirli ailelerin faturalarını ucuzlatacağız ulaşım kartları vereceğiz denilmişti…

Bu arada belediyenin burs vermesi anayasamıza göre yasak CHP iptal ettirmişti hatırlatmak isterim…

Bedava süt ve ekmek verilecek… Bitmedi ilkokul öğrencilerine bedava servis verilecek…

Diyerek servislere ulaşıma Türkiye geneli zam yapıldı pardon yine dilimiz alışmış zam dedik finansal düzenleme yapıldı rahat olun…

Kışın geçen seneye nazaran doğalgaz faturalarınızda ortalama yüzde otuz daha zamlı ısıtacak sizi hükümet sağ olsun milletinin cebini düşünüyor…

Sözüm ona seçim meydanlarında doğalgaza zam yoktu…

Geçen sene kışın ortalama aylık 500 Türk Lirası faturası gelen bir hane son zamlarla 650 Türk Lirası oldu…

Tekel ürünlerine yapılan zamma bir şey demiyorum insanlığın sağlığına zararlı…

Peki bu kadar verilen sözlerin hangisi yapıldı? Elbette hiç biri yapılmadı…

Aksine halkın aleyhine yönelik cep yakan finansal düzenlemeler yapıldı…

Lâkin eğer bu vaatler yapılırsa da büyük mutluluk duyarız. İşten atılan emekçilerin tekrar işlerine dönmesi, anayasaya aykırı burs verilmesi, servislerin ücretsiz olması, ekmek ve sütün bedava dağıtılması vs…

Hey genç seçmenler verilen bu sözlerinin takipçisi olunuz…

Verdiğiniz oyun hesabını sormayı unutmayın… Hadiselere ideolojik bakmayın bu ülkede hep birlikte varız yaşam mücadelesi veriyoruz…

Ma’mafih hükümet sütten çıkmış ak kaşık değildir... Kâğıt üzerinde enflasyonu düşürerek maaşlara zam döneminde gülünç rakamlar vermeleri abesle iştigaldir…

İşçiye, memura ve emeklilere verilen zamlar maaşlardan kesilen vergiyi bile karşılamıyor…

El insaf, el vicdan kendilerine yaptıkları zamla emekçilere yapılan zam aynı oranda mı?

Bunlar yanlış politikalar, tabiri caizse kendi ayağına sıkmaktır…

Bu arada bizim ülkemizde siyasetçiler, ülkeyi yönetenler, muhalefette dâhil hiç çarşıya, pazara, markete çıkmıyorlar galiba…

Raflardaki ürünlerin fiyatları hiç düşmedi tam tersi her dem yükseldi hiçte enflasyonla orantılı olmadı…

Üretici firmalar oyun yapıp gramaj düşürüp daha yüksek fiyatlara satışa sürmekteler.

Bir dönem kontroller göstermelik yapıldı üç beş ceza kesildi milletin gazı alındı, gerisi saldım çayıra Mevlam kayıra…

Allah sonumuzu hayır etsin… (Amin) Vesselâm…

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:09
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İsmail Tekpınar
  4. CHP
  5. Türk lirası
  6. Seçim
  7. İşçi- emekçi
  8. enflasyon
  9. memur
  10. emekli
  11. İşçi

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