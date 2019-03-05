Eski yüksek yargı üyesine tahliye Eski Yargıtay üyesi İsmail İnceoğlu, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada, mevcut delil durumu ve sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi İsmail İnceoğlu hakim karşısına çıktı. Örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği ve örgütün çeşitli adlar altında düzenlediği toplantılarına katıldığı belirtilen İnceoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti. Cezaevinde sağlık sorunları yaşadığını kaydeden sanık İnceoğlu, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini istedi ve sağlık raporlarını heyete sundu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, mevcut delil durumu ve sağlık sorunları nedeniyle İnceoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 14 Mayıs'a bırakıldı. - Savunmalarında suçlamaları reddetmişti İnceoğlu, önceki duruşmalarda yaptığı savunmalarında, aleyhinde ifade verenlerin beyanlarının somut veri içermediğini ve ByLock kullanmadığını öne sürmüştü. Hayatının hiçbir döneminde cemaatle bağının bulunmadığını, Bank Asya'ya para yatırmadığını, kimseden talimat almadığını iddia eden İsmail İnceoğlu, örgütün kumpas davalarının hiçbirinde görev yapmadığını, iş mahkemesi hakimi iken Yargıtaya üye seçildiğini ve Yargıtaydaki hiçbir seçimde örgütle hareket etmediğini savunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.