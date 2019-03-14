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Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

14 Mart 2019 Perşembe 13:03
Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen eski müfettiş, Adalet Bakanlığı Teftiş Kuruluna 2005-2006 yılları arasında gelen 70 müfettişin, kurumun yapısını allak bullak ettiğini anlattı.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, önceki celse suçlamaları reddeden eski Yargıtay üyesi sanık Mehmet Arı, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan yargılanan tutuklu sanık Arı ile yakınları ve avukatı katıldı.

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunda Başmüfettiş iken 2009'da İstanbul'daki bazı hakim ve savcılarla ilgili dinleme kararı verdiği, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'i de "Ergenekon kapsamında" dinlettiği belirtilen Arı'nın duruşmasında, Teftiş Kurulunda birlikte çalıştığı eski meslektaşı tanık olarak dinlendi.

Eski Teftiş Kurulu üyesi tanık Özcan Turan, Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yaptığı dönemde özellikle Kurulda 2005-2006 yılları arasında toplu olarak 70 kişinin göreve başlatıldığını söyledi.

Teftiş Kurulunun genel bir uygulaması olduğunu, bu yeni gelen kişilerle yerleşik uygulamaların göz ardı edildiğini söyleyen Turan, bazı illerdeki ağır ceza başkanlarına haksız yere düşük not verildiğini gördüğünü ve itiraz ettiğini anlattı. Özcan Turan, "Ben notları yükseltmek istedim. O dönemki adıyla cemaatçi diye bildiğimiz müfettişler 'bu notlar kalacak' dediler." ifadesini kullandı.

"Yargıda kadrolaşmak için alan açmaya mı çalıştılar?" sorusu üzerine Turan, "Belli unvandaki kişilere düşük not vererek, onların pozisyonlarını boşalttılar. 2005-2006'da teftişe gelen bu 70 kişi, kurulun yapısını allak bullak etti." dedi.

Sorular üzerine tanık Turan, sanık Mehmet Arı'nın, İstanbul'daki hakim ve savcıların dinlenmesine ilişkin kararda yer aldığını bildiğini, bunun dışında FETÖ üyeliğiyle ilgili somut bir bilgisinin olmadığını kaydetti.

Gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen sanık ve avukatı, tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından heyet, sanık Arı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, 9 Mayıs'a bırakıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:03
  1. FETÖ
  2. Sanık Mehmet Arı
  3. Yargıtay 9. Ceza Dairesi
  4. yüksek yargı üyeleri

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