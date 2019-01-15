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Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

15 Ocak 2019 Salı 13:05
Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Danıştay Üyesi Fatih Cihangir dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan Cihangir ile avukatı katıldı.

Ankesörlü telefondan kendisine ait cep telefonunun arandığına yönelik mahkeme heyetine sunulan bilirkişi raporuyla ilgili savunma yapan Cihangir, siyasal mezunu olduğunu, hukuk fakültesi okumak için sınavlara girdiğini belirtti.

Kendisine ait iki cep telefonu hattının eşi ve kızı tarafından kullanıldığını ileri süren Cihangir, aramaları ankesörlü telefondan kendisinin yaptığını iddia etti.

Sınavlara girdiği günlerde cep telefonunu evinde bıraktığını ifade eden Cihangir, bu nedenle sınav çıkışında ankesörlü telefonlardan kendisinin üzerine kayıtlı cep telefonu hattını kullanan eşini aradığını söyledi.

Aramaları, sınav çıkışlarında eşini bilgilendirmek, buluşmak için yaptığını öne süren Cihangir, bu şekilde 6 arama yaptığını, söz konusu aramaların eşiyle yaptığı görüşmeleri içerdiğini aktardı.

Bilirkişi raporunda "ardışık aramaya rastlanmadığı" yönünde tespitin yer aldığını anlatan Cihangir, kimseyle gizli iletişim kurmadığı iddiasında bulundu.

Cihangir, yeniden bilirkişi raporu alınmasını ve aramaları yaptığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının incelenmesini istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı da Cihangir'in eşi ve kızının kullandığı cep telefonu hatlarının kimler tarafından kullanıldığının belirlenmesi için bilirkişi raporu ve hatlarla ilgili HTS kayıtlarının alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yargıtay Cumhuriyet Savcısının ve sanığın taleplerinin dosyaya yenilik getirmeyeceğinden reddine, sanık hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:05
  1. Danıştay
  2. Fatih Cihangir
  3. FETÖ
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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