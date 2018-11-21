Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Muzaffer Özdemir hakim karşısına çıktı.

"Örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan yargılanan Özdemir ile avukatı Gökhan Günaydın'ın katıldığı duruşmada sanık hakkında ifade veren tanıklar dinlendi.

İddianamede, sanığın Yargıtay üyesi seçildikten sonra Yargıtay Divan üyeliği yaptığı, daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde etkin rol oynadığı, yapı mensubu Yargıtay üyelerinin görev dağılımı ve iş bölümünün yapı tarafından belirlenmesinin sağlandığı anlatıldı. Sanığın böylece Yargıtayda üst düzey görevler üstlendiği, örgütün yargıyı ele geçirmesinde aktif rol aldığı aktarılan iddianamede, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, stratejisi, amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, talimat verme konumunda yönetici pozisyonunda olduğu kaydedildi.

Tanık olarak ifade veren eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Okur, 2010 HSYK seçiminin ardından Yargıtay ve Danıştaya 2011'deki üye seçimi için eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıya, kurul üyelerinin yanı sıra Özdemir'in de arasında bulunduğu Yargıtay tetkik hakimlerinin katıldığını söyledi. Okur, buna itiraz etmesi üzerine Özdemir ve diğer tetkik hakimlerinin, "Yargıtaydan aday olacakları iyi tanıdıkları, liyakatları konusunda bilgi vermek üzere toplantıya çağrıldıkları"nın söylendiğini kaydetti.

Okur, cemaat mensupları tarafından Yargıtaya üye seçilmesi için hazırlanan 80 kişilik listede Muzaffer Özdemir'in de isminin bulunduğunu söyledi.

Sanığın sorusu üzerine İbrahim Okur, Özdemir'in bu toplantıda, şu an görevde bulunan bazı yüksek yargıçlarla ilgili de olumlu görüş bildirdiğini ifade etti.

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem de sanığı cemaat mensubu olarak bildiğini, Yargıtaya 2011'deki üye seçimi için Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıya, Yargıtay tetkik hakimi olmasına rağmen sanığın da katıldığını belirtti.

Sanığın sorularını da yanıtlayan Erdem, Özdemir'in, Yargıtay üyesi seçilmek için liyakatının bulunduğunu, çalışkan bir tetkik hakimi olarak bilindiğini aktardı.

Birol Erdem, Yargıtaya yapılan seçim sonrasında cemaat mensubu üyelerin gerçek güçlerinin üzerinde bir etkiye ulaştıklarını, bu etkinliği kırmak üzere cemaat mensubu olmayan Yargıtay üyelerini bilgilendirmek için yaptıkları toplantıya cemaat mensubu olduğunu düşündükleri için sanığı çağırmadıklarını bildirdi.

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici de Özdemir'in, Mehmet Kaya'nın evindeki toplantıya, o dönemki Yargıtay tetkik hakimleri Nazmi Dere, Önder Aytaç ve Aydın Boşgelmez ile katıldığını söyledi.

Tetkik hakimlerinin toplantıya katılımına İbrahim Okur ile kendisinin tepki gösterdiğini anlatan Hamsici, "Ama bize 'Yargıtayı iyi biliyorlar, adayların mesleki kıdem ve liyakatıyla ilgili bilgi verecekler' dediler. Özdemir zaman zaman Yargıtaydan seçilecek adaylarla ilgili söz aldı, görüş bildirdi. Bunun öncesinde cemaatçi olduğunu duyardım. Üye seçildikten sonraki faaliyetlerini, somut olarak sohbet toplantılarına katıldığını, himmet verip vermediğini bilmiyorum." şeklinde ifade verdi.

Tanık beyanlarına karşı söz verilen sanık Muzaffer Özdemir, Yargıtaya 2011'deki üye seçimi için eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'nın evinde yapılan toplantıya katıldığını kabul etti. Bu toplantıda, bilgi vermek dışında emir, talimat vermesinin söz konusu olmadığını, tanıkların da bu yönde beyanının bulunmadığını ifade eden Özdemir, ByLock kullandığı yönündeki tespiti de kabul etmedi.

Yargıtay Divan üyeliği yaptığı ve iş bölümünün belirlenmesinde görev aldığı dönemde kanunsuz hiçbir eyleminin bulunmadığını ileri süren Özdemir, 28 aydır tutuklu olduğunu, itirafçıların soyut beyanları dışında aleyhinde bir delil bulunmadığını savunarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı Gökhan Günaydın da müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.