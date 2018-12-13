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Eski Yenimahalle Kaymakamına FETÖ üyeliğinden 8 yıl 3 ay hapis

Eski Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada, 8 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:25
Eski Yenimahalle Kaymakamına FETÖ üyeliğinden 8 yıl 3 ay hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan eski Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar, 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Dündar ve avukatları katıldı.

Duruşmada bir önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, sanık Dündar'ın "terör örgütü üyeliğinden" 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Dündar, üzerine atılı suçlamayı reddederek, beraatine hükmedilmesini istedi.

Beyanların ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Dündar'ı "terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararla birlikte Dündar'ın tutuklanmasına karar verildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:25
  1. Ankara 13. Ağır ceza Mahkemesi
  2. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga
  3. eski Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar
  4. Fetullahçı Terör Örgütü

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