0553 313 94 23

Eski YARSAV Başkan Yardımcısına hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verdi

27 Haziran 2019 Perşembe 13:21
Eski YARSAV Başkan Yardımcısına hapis cezası

ANKARA (AA) - Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) Başkan Yardımcısı, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aydın ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Aydın, FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "YARSAV'ı ele geçirin" talimatıyla dernek üyesi olduğu, derneğin yönetim kurulunda görev alarak örgüt tarafından ele geçirilmesinde etkin rol oynadığına yönelik iddiaları reddeden Aydın, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespitleri de kabul etmedi. Oktay Aydın, suçsuz olduğunu savundu.

Aydın ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Oktay Aydın'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Oktay Aydın'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:21
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. Oktay Aydın
  4. YARGITAY
  5. Yargıtay 9. Ceza Dairesi
  6. YARSAV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'da voleybolcular için toplu imza töreni
    1. Galatasaray'da voleybolcular için..
    2. Çaykur Rizespor, Moroziuk’un..
    3. "Tepebaşı eTwinning Buluşması"..
    4. Şanlıurfa'da terör operasyonu: HDP'li..
    5. Türk Kara Kuvvetleri 2228 yaşında
    6. Buzağılar güzellik yarışması için..
    7. Maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını..
    8. Macron’dan G20 bildirisini imzalamama..
    9. Malatya Kurumlararası Hayata Dokunuş..
    10. Çaykur Rizespor'da Moroziuk sözleşme..
    11. Merkez Bankası rezervleri
    12. 6. Geleneksel Tei Yaz Spor Okulu..
    13. ’Sulama ve hayvan içme suyu..
    14. Tekirdağ'da trafik kazası! Yaralılar var
    15. Gedizli Hasan Çağrı Akan atletizm’de..
    16. Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin..
    17. Bakan Akar: "(S-400) Bu bitmiş bir..
    18. Sebze fiyatları düştü vatandaş pazara..
    19. Beton Ekrem'in gözü dışarıda!..
    20. Yörüklerin karla kapanan göç yolları..
    21. Kırşehirli genç ahiler, çalışma..
    22. Şanlıurfa'da terör operasyonu
    23. Tekstil ve konfeksiyon makineleri..
    24. Sözleşemli sağlık personeli alımı 2019..
    25. Manisa Büyükşehir kendi öz..
    26. TVHB’den ’evcil hayvan besleyenler..
    27. Kamu bankaları imar barışı ödemelerini..
    28. Fransa’daki 2015 saldırılarıyla ilgili..
    29. Çinli firmadan Düzce’ye yatırım
    30. Uluslararası öğrenciler, Kocaeli’ne..
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"