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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Bilal Karadağ'a FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

ANKARA (AA) - Eski Yargıtay üyesi Bilal Karadağ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karadağ'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Karadağ ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları reddeden Karadağ, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Karadağ, örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Karadağ ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamalarının ardından duruşmaya ara verildi.

Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından açıklandı.

Bilal Karadağ'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, Karadağ hakkında yurt dışına çıkış yasağına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:45
  1. Bilal Karadağ
  2. FETÖ
  3. YARGITAY
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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