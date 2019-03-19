Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

ANKARA (AA) - Eski Yargıtay üyesi Mehmet Sait Demiröz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi sanık Mehmet Sait Demiröz hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Demiröz'ün avukatı ve yakınları da katıldı.

Duruşmada, sanık Demiröz ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, ByLock kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu belirtilen Demiröz, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık Demiröz, terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Son sözü sorulan Demiröz, "Böyle bir suçu işlemedim. Mesleğimi onurumla yaptım. Hiçbir zaman vicdanımı ve irademi kimseye teslim etmedim." dedi.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Kararda, sanık Demiröz'ün üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalarda pişmanlığının gözlemlenmemesi nedeniyle verilen cezada TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.