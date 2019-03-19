0553 313 94 23

Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Mehmet Sait Demiröz'e, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi

19 Mart 2019 Salı 17:11
Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

ANKARA (AA) - Eski Yargıtay üyesi Mehmet Sait Demiröz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi sanık Mehmet Sait Demiröz hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Demiröz'ün avukatı ve yakınları da katıldı.

Duruşmada, sanık Demiröz ve avukatı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, ByLock kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu belirtilen Demiröz, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Aleyhindeki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık Demiröz, terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Son sözü sorulan Demiröz, "Böyle bir suçu işlemedim. Mesleğimi onurumla yaptım. Hiçbir zaman vicdanımı ve irademi kimseye teslim etmedim." dedi.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Kararda, sanık Demiröz'ün üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalarda pişmanlığının gözlemlenmemesi nedeniyle verilen cezada TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:11
  1. eski yargıtay üyesi mehmet sait demiröz
  2. eski yüksek yargı üyeleri
  3. FETÖ
  4. karar
  5. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah göstermesin, Türkiye tökezlerse, gönlünü ve gözünü bize yöneltmiş milyonlarca kardeşimiz de tökezler."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah..
    2. 14 saattir kayıp olan vatandaş bulundu
    3. Eski günleri yad ettiler
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    5. Çanakkale Zaferi’nin Türk..
    6. Erdoğan: "Türkiye, dünyanın bir..
    7. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "2,5..
    8. Erdoğan: "Bu millet eğer birbirine..
    9. Gana'da kaybolan Filistinli için..
    10. TÜSİAD ve ÇİTAM "Çin Yeni Yıl" yemeği..
    11. Kurtulmuş; "Türkiye ne zaman yükselse..
    12. Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Yüzde 74..
    13. "Doğu'ya Güneydoğu'ya hiçbir hükümet..
    14. "Sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden çok..
    15. Mahalle maçları geri dönüyor
    16. Erdoğan: "CHP'ye gönül veren..
    17. Ertuğrul Bey'i derinden etkileyen olay
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bize 'Boğaz'ın..
    19. 5 gündür savunma yapan Ergenekon..
    20. AK Parti’li vekil annesinin cenaze..
    21. İstanbul Üniversitesi öğretim..
    22. İzmir'de dolandırıcılık iddiası
    23. AK Parti'nin Kocaeli mitingi
    24. Vali Günaydın “Muhtarlarımız..
    25. Kahramanmaraş'ta "Milli İdare Meydanı"..
    26. "Hamas İsrail'in kışkırtmaları..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye..
    28. Türk sinemasının unutulmaz müzikleri..
    29. Hüseyin Avni Sipahi 18 Mart zaferini..
    30. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı