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Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Cumhur Özer'i FETÖ üyeliğinden 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı

13 Mart 2019 Çarşamba 17:06
Eski Yargıtay üyesine hapis cezası

ANKARA (AA) - Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin eski üyesi Cumhur Özer'e, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özer ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Özer, FETÖ üyesi olmadığını, örgüte sempati de duymadığını ileri sürdü.

Suçlamaların hukuki dayanağının olmadığını belirten Özer, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını, örgüt toplantılarına katılmadığını iddia etti.

Sanık Özer, "Terör suçlarını soruşturan, yargılamalarını yapan birisiyken bu suçtan fail oldum. Masumum, hiçbir suç işlemedim. İddialar gerçeğe aykırıdır, akıl ve mantık dışıdır." dedi.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Özer, beraatini ve tahliyesini istedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanığın "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanık Cumhur Özer'in cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak 9 yıl 7 ay 15 güne indirildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:06
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  3. FETÖ

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