Eski Yargıtay üyesine FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Dursun Altınöz'e, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi- Altınöz, hükümle birlikte tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi

ANKARA (AA) - Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay Üyesi Dursun Altınöz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Dursun Altınöz ve avukatı katıldı. Örgütün talimatıyla 2010'da Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, ByLock kullandığı belirtilen Altınöz, esas hakkındaki savunmasını yaptı. Kamuoyunda FETÖ'nün kumpas davalarından olarak bilinen "Futbolda Şike Davası"nda onama kararı veren Yargıtay 5. Ceza Dairesinin eski üyelerinden Dursun Altınöz, hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi. - Karar Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin kararı, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okundu. Kararda sanık Altınöz'ün, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 9 yıla çıkarıldı. Sanık Altınöz'ün cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak 7 yıl 6 aya indirildi. Heyet sanığın, hükümle birlikte tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Altınöz'e yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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