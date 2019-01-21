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Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay üyesi Nazmi Çatak'ın yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi- Mütalaada, sanığın terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması, Çatak hakkında TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması ve hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi talep edildi

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:37
Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar hapis istemi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay üyesi Nazmi Çatak'ın yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Çatak ve avukatı katıldı.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Çatak'ın FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi.

Sanığın, örgüt mensuplarının talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiğinin ifade edildiği mütalaada, Çatak'ın örgüt üyeliğinin Yargıtay üyeliği sırasında da sürdüğü aktarıldı.

Talimatla örgüte ait bankaya para yatıran sanığın, örgütün mahrem imamıyla da yurt dışına çıktığı, ardışık arama kaydının bulunduğunun belirlendiğinin anlatıldığı mütalaada, sanığın örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Mütalaada, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçunu işlediği sonucuna varıldığı bildirildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmasının istenmediği belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın "örgüt üyesi olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, sanığın son karar merci Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eşdeğer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın tutuksuz yargılanmasının devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:37
  1. eski yargıtay üyesi nazmi çatak
  2. FETÖ üyeliği
  3. Yargıtay 9. Ceza Dairesi
  4. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

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