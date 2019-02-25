0553 313 94 23

Eski Yargıtay üyesine 11 yıl hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Abdi Cengiz'e, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezası verildi

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:15
Eski Yargıtay üyesine 11 yıl hapis cezası

ANKARA (AA) - Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Abdi Cengiz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdi Cengiz, avukatı ve yakınları katıldı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığı belirtilen Abdi Cengiz, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Tanık ifadelerini ve ByLock kullandığını kabul etmeyen sanık Cengiz, ByLock'a "AC42" kullanıcı adıyla girdiği yönündeki tespiti de reddetti.

Cengiz, terör örgütü üyesi olmadığını, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Kararda, sanık Abdi Cengiz'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 11 yıla indirildi.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve sanık hakkında tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:15
  1. Eski Yargıtay üyesi Abdi Cengiz
  2. FETÖ
  3. karar
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görenler şok oldu! Balığa çıktı, ağına yat takıldı
    1. Görenler şok oldu! Balığa çıktı, ağına..
    2. Kütahya'da trafik kazası: 3 yaralı
    3. "Türkiye'ye 13,2 milyar dolarlık..
    4. FETÖ'nün TSK yapılanmana operasyon
    5. İki gencin öldüğü trafik kazası..
    6. "Berlin'deki finale gitmek için daha..
    7. Ev sahibi olmak isteyenlerin sayısı..
    8. Çan Belediyesikar eritmeye termal..
    9. Güredil Kalesi havadan görüntülendi
    10. İşletmeler için 3 önemli unsur, kar,..
    11. Cumhur İttifakı adayı Tuna’dan Akşener..
    12. Hatayspor-Galatasaray maçı biletleri..
    13. Türk-Rus ilişkileri altın çağını..
    14. MMO Konya Şubesinde "Çocuklarda ekran..
    15. Gençler kan bağışında bulaşacak
    16. Afrika'da hain saldırı! Camiyi ateşe..
    17. Adana’da yüzme yarışları
    18. Kulüp basın sözcüsü Uğur Özden: Arkas..
    19. Başkan adayı Gökçe: "Salihli’de..
    20. Borsa ilk yarıda yükseldi
    21. Borsada günün ilk yarısı (2)
    22. Mitinge atıyla geldi
    23. Bu kadınlar Türkiye’de bir ilk olarak..
    24. Borsada günün ilk yarısı (1)
    25. Eski Yargıtay üyesine 11 yıl hapis..
    26. Türk profesörler üretti! Amerikalılar..
    27. Çeyrek final rövanş maçlarını..
    28. Şahin: “Atakum’u dünya tanıyacak”
    29. Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
    30. Milas’ta istinat duvarı çöktü, 6 araç..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor