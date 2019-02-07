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Eski Yargıtay üyesi Yahya Memiş'e hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Yahya Memiş'e, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi- Memiş, hükümle birlikte tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi

07 Şubat 2019 Perşembe 13:03
Eski Yargıtay üyesi Yahya Memiş'e hapis cezası

ANKARA (AA) - Eski Yargıtay üyesi Yahya Memiş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Yahya Memiş, avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Memiş, kendisine yönelik suçlamaları reddetti. FETÖ üyesi olmadığını öne süren Memiş, hakkındaki tanık beyanlarını da kabul etmedi.

Son sözleri sorulan Memiş, beraati ve tahliyesini istedi.

- Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Yahya Memiş'e, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca cezasında altıda bir oranında indirim yapıldı ve 7 yıl 6 aya indirildi.

Memiş'in tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine, hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı. Sanığa, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda bir kolluk birimine imza verme şartı getirildi.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 13:03
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. YARGITAY
  4. Yargıtay Üyesi Yahya Memiş

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