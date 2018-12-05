Eski Yargıtay üyesi Şen'e 15 yıla kadar hapis istendi

ANKARA (AA) - İlhan Cihaner'in, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde makamında tutuklanmasıyla ilgili süreçte rol oynadığı belirtilen, örgütün Yargıtay grup sorumlusu, eski Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü ve Yargıtay Üyesi Çetin Şen'in 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, kamuoyunda "FETÖ'nün kumpas davaları" olarak Erzincan'daki Ergenekon soruşturmasında gizli tanık "Efe"den, İlhan Cihaner ve Saldıray Berk ile ilgili tanıklık yapmasını istediği belirtilen eski Yargıtay Üyesi Çetin Şen, hakim karşısına çıktı.

Şen, duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu.

- Ankesörlü telefonla da aranmış

Sanığın diğer FETÖ sanıkları ve örgütün sivil imamlarıyla baz çakışması kayıtları ile ankesörlü telefonla ardışık ve periyodik arandığı yönündeki tespitler de okundu.

Buna göre sanığın, 2012-2015 yılları arasında, Ankara'daki 9 ayrı ankesörlü telefondan 20 kez arandığı belirlendi.

Sanık Şen, baz çakışmalarını ve ankesörlü telefonla aranma tespitlerini kabul etmedi.

- Esas hakkındaki mütalaadan

Duruşmada daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelerin anlatıldığı mütalaada, sanığın da arasında bulunduğu örgüt üyeleri arasındaki ByLock yazışmalarına yer verildi.

Sanığın öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt talimatları doğrultusunda Adalet Bakanlığında görev yaptığı, Genel Müdürlük görevine getirildiği, Yargıtaya üye seçildiği, himmet topladığı, verdiği, ByLock kullandığı, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da sohbet toplantılarına katıldığı, Yargıtay'da grup sorumlusu olduğu, örgütsel faaliyetlere devam ettiği anlatıldı.



Mütalaada, sanığın, ByLock kaydında "Tacettin C3" kod adını kullandığı, 2010'daki Anayasa değişikliğinin ardından yeni oluşturulan HSYK'ya seçilecek üyelerin belirlenmesinde etkin rol oynadığı kaydedildi.



- İstenen cezalar



Tüm bu deliller ışığında Çetin Şen'in, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "silahlı terör örgütü üyesi" olma suçunu işlediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu belirtilen mütalaada, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30'uncu maddesinin uygulanamayacağı ifade edildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın "örgüt üyesi olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eşdeğer şekilde Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü ile devamında Yargıtay üyesi olarak konumlandırılması, FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.



Mütalaaya karşı söz verilen sanık Şen ve avukatları, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığa ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı 27 Şubat 2019'a erteledi.

- Erzincan'daki "Ergenekon" davasına müdahale

Dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alınmasıyla kamuoyunda geniş yer tutan soruşturmada rol oynadığı belirtilen Çetin Şen'in, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü iken o dönem Başsavcı olan Cihaner'i, yürüttüğü cemaat soruşturmaları nedeniyle arayarak, "Böyle soruşturmalar insanın başını derde sokar." dediği ifade edilmişti.



Öte yandan, Şen'in, bu soruşturmada gizli tanık "Efe" adıyla ifade veren eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt'tan, İlhan Cihaner ve dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile ilgili tanıklık yapmasını istediği kaydedilmişti.