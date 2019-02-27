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Eski Yargıtay üyesi Şen'e 12 yıl 9 ay hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'i, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
Eski Yargıtay üyesi Şen'e 12 yıl 9 ay hapis cezası

ANKARA (AA) - İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde, makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, FETÖ Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'e, örgüt üyeliğinden 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde, makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusu tutuklu sanık Çetin Şen ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Şen, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

İddiaları reddeden Şen, son sözleri sorulması üzerine, beraatini istedi.

- Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Karara göre, sanık Çetin Şen'e, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıl 9 aya çıkarıldı.

Suçlamaya ilişkin pişmanlığın gözlemlenmemesi nedeniyle sanık hakkında verilen cezada, TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanmadı.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve sanık hakkında tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

- Mütalaadan

Çetin Şen hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan mütalaada, sanığın öğrencilik yıllarından itibaren örgüt içinde yer aldığı, örgüt toplantılarına katıldığı belirtildi.

Örgüt talimatları doğrultusunda Adalet Bakanlığı'nda görev yapan sanığın, Genel Müdürlük görevine getirildiğinin, Yargıtaya üye seçildiğinin ifade edildiği mütalaada, Şen'in himmet topladığı, verdiği, ByLock kullandığı, Yargıtay üyesi seçildikten sonra da sohbet toplantılarına katıldığı, Yargıtay'da grup sorumlusu olduğu, örgütsel faaliyetlere devam ettiği bilgisine yer verildi.

Mütalaada, sanığın, ByLock kaydında "Tacettin C3" kod adını kullandığı, 2010'daki Anayasa değişikliğinin ardından yeni oluşturulan HSYK'ya seçilecek üyelerin belirlenmesinde etkin rol oynadığı kaydedildi.

- Erzincan'daki "Ergenekon" davasına müdahale

Dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in makamında gözaltına alınmasıyla kamuoyunda geniş yer tutan soruşturmada rol oynadığı belirtilen Çetin Şen'in, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü iken o dönem Başsavcı olan Cihaner'i, yürüttüğü cemaat soruşturmaları nedeniyle arayıp, "Böyle soruşturmalar insanın başını derde sokar." dediği ifade edildi.

Öte yandan, Şen'in, bu soruşturmada gizli tanık "Efe" adıyla ifade veren eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt'tan, İlhan Cihaner ve dönemin 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile ilgili tanıklık yapmasını istedi bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
  1. Çetin Şen
  2. FETÖ
  3. hapis cezası
  4. YARGITAY

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