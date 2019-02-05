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Eski Yargıtay üyesi Saylak'a hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Esabil Saylak'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

05 Şubat 2019 Salı 17:25
Eski Yargıtay üyesi Saylak'a hapis cezası

ANKARA (AA) - "Fetullahçı Terör Örgütü kumpas mağduru" olarak bilinen eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı kurmay albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan Esabil Saylak, örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Saylak, avukatları ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Saylak, örgüt yapılanması içinde yer almadığını ileri sürdü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün toplantılarına katılmadığını, himmet vermediğini belirten Saylak, suçlamaları reddetti.

Sanık Saylak, "Kurtoğlu davası" olarak bilinen davada onamaya ilişkin oyu, kendi hukuki görüşü ve vicdani kanaati çerçevesinde verdiğini iddia etti.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Saylak, beraatini istedi.

- Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Saylak'a "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca altıda bir oranında indirim yapıldı ve cezası 8 yıl 9 aya indirildi.

Saylak'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:25
  1. eski Yargıtay Üyesi Esabil Saylak
  2. FETÖ
  3. Hüseyin Kurtoğlu
  4. YARGITAY

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