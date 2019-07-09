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Eski Yargıtay üyesi Necmi Özer, FETÖ'ye yardımdan beraat etti

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde "FETÖ'ye yardım" suçundan yargılanan eski Yargıtay Üyesi Necmi Özer'in beraatine karar verildi - Bu karar, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşmalarda verilen ikinci beraat kararı oldu- FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'in kardeşi olan Necmi Özer ifadesinde, ablasının Gülen cemaatinden aldığı talimat doğrultusunda HSYK içinde yer aldığını anlatmıştı

09 Temmuz 2019 Salı 12:15
Eski Yargıtay üyesi Necmi Özer, FETÖ'ye yardımdan beraat etti

ANKARA (AA) - Yargıtay 9. Ceza Dairesinde "Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yardım" suçundan yargılanan eski Yargıtay Üyesi Necmi Özer'in beraatine karar verildi.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Necmi Özer ile avukatı katıldı.

"Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan yargılanan Necmi Özer, savunmasında, FETÖ ile irtibatı ve iltisakının bulunmadığını, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmesinin söz konusu olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istemişti.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaayı açıklaması için Yargıtay Cumhuriyet Savcısına söz verildi. Esas hakkındaki mütalaada, sanığın beraatine karar verilmesi istendi.

Sanık Necmi Özer de hakkındaki yargılamanın bitirilmesini talep ederek, esas hakkındaki savunması için süre istemediğini söyledi.

- Karar

Verilen aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Mahkeme heyeti, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 223/2-e maddesi uyarınca sanık Necmi Özer'in beraatine hükmetti. Sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

Bu karar, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesindeki duruşmalarda verilen ikinci beraat kararı oldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesince, daha önce de darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve darbecilerin sözde sıkıyönetim direktifinde Askeri Yargıtay Başsavcısı olarak görevlendirilen eski Askeri Yargıtay Üyesi Yusuf Tamer Çetin'in beraatine karar verilmişti.

- Ablası eski HSYK Üyesi Nesibe Özer 11 yıl 3 ay hapis cezası almıştı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan Necmi Özer, ifadesinde ablası eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer hakkında bildiklerini anlatmıştı.

Necmi Özer, "Ablam Nesibe Özer Fetullah Gülen cemaati içerisindedir. Fethullah Gülen cemaatinin talimatı doğrultusunda da HSYK adayı olup, seçilerek bu kurulda görev yapmıştır" şeklinde beyanda bulunmuştu.

FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Nesibe Özer ise kardeşinin bu beyanlarını reddetmişti. Necmi Özer'in sadece kardeşi olması nedeniyle darbe girişiminin ardından tutuklandığını, uzunca bir süre cezaevinde kaldıktan sonra bu şekilde ifade verdiğini savunan Nesibe Özer, "Kendini kurtarmak için bu şekilde ifade vermiş, kabul etmiyorum." demişti.

Yargıtay üyesi seçilmesini istemediği kardeşiyle arasında "gönül kırgınlığı" olduğunu ileri süren Nesibe Özer, "Aramızda çekişmeler vardı. O inanan biri değil, ben inanan biriyim. Aramızda anne ve babamın ölümünün ardından mirasla ilgili de sorunlar oldu. Kendisiyle çocuklarım da ben de görüşmüyorum." şeklinde ifade vermişti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:15
  1. beraat
  2. Eski Yargıtay Üyesi Necmi Özer
  3. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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