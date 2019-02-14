0553 313 94 23

Eski Yargıtay üyesi Necati Meran'a hapis cezası

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Necati Meran'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi

14 Şubat 2019 Perşembe 16:20
Eski Yargıtay üyesi Necati Meran'a hapis cezası

ANKARA (AA) - "FETÖ kumpas mağduru" olarak bilinen eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunan Necati Meran, örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, eski Yargıtay üyesi Meran, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Meran'ın avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Meran, suçlamaları reddetti.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan tutuklu sanık Necati Meran, beraatini istedi.

- Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu. Karara göre, sanık Meran'a, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak, TCK'nin 62. maddesi uyarınca altıda bir oranında indirim yapıldı ve cezası 8 yıl 9 aya indirildi.

Mahkeme heyeti, Meran'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:20
  1. Eski Yargıtay Üyesi Necati Meran
  2. FETÖ
  3. YARGITAY
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği çöken binaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    1. Kartal’da 21 kişinin hayatını..
    2. Yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli..
    3. TBMM Genel Kurulu
    4. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    5. Ruhani: “Suriye ile Türkiye arasındaki..
    6. Soğuk hava balıkçılara yaradı
    7. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:..
    8. 14 Şubat Fotoğraf Sergisi’nde eşiyle..
    9. Cinsel istismar sanığı TIR şoförü:..
    10. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın..
    11. Öğrenciler kuşları "ev"lendirdi
    12. KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
    13. Bingöl’de "Deprem Master Planı”..
    14. Mardin’deki silahlı kavgada bir..
    15. Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata..
    16. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    17. Dev şirket üretimi durduruyor!
    18. Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim..
    19. Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
    20. İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon..
    21. FETÖ firarisi Karabük'te enselendi
    22. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona..
    23. Pence AB ülkelerine seslendi: “İran..
    24. "ABD, terör yapılarını kullanarak..
    25. Bursa'da sosyal medyadan terör..
    26. Nijer’de fazla yolcu alan tekne battı:..
    27. Yağmur suyu giderine sıkışan kedi..
    28. Bursaspor’lu futbolcular ile..
    29. Cihat Arslan'dan Akhisarspor'a veda
    30. Ekinci çifti, şehit ve gazi ailelerini..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı