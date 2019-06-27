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Eski Yargıtay üyesi Mustafa Yılmazel'e 6 yıl 3 ay hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Mustafa Yılmazel'e FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

27 Haziran 2019 Perşembe 12:29
Eski Yargıtay üyesi Mustafa Yılmazel'e 6 yıl 3 ay hapis

ANKARA (AA) - Meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Mustafa Yılmazel, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yılmazel ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün çeşitli adlar altında düzenlediği toplantılarına katıldığı belirtilen Mustafa Yılmazel, hakkındaki suçlamaları reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından açıklandı.

Sanık Mustafa Yılmazel'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 7,5 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 6 yıl 3 aya indirildi. Heyet, tutuksuz sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:29
  1. Eski Yargıtay Üyesi Mustafa Yılmazel
  2. FETÖ
  3. karar
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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