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Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kılıç'a 7 yıl 6 ay hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, meslekten ihraç edilen eski Yargıtay üyesi Mustafa Kılıç'a FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

27 Haziran 2019 Perşembe 16:29
Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kılıç'a 7 yıl 6 ay hapis

ANKARA (AA) - Meslekten ihraç edilen eski Yargıtay üyesi Mustafa Kılıç, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kılıç ve avukatı katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Kılıç, üniversite yıllarından itibaren içinde bulunduğu ve toplantılarına katıldığı örgütün talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği ve YARSAV'a üye olduğu suçlamalarını reddetti, beraatine karar verilmesini istedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Sanık Mustafa Kılıç'ın, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 7 yıl 6 aya indirildi. Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve tutukluluk şartlarının devam ettiğine karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:29
  1. Eski Yargıtay Üyesi Mustafa Kılıç
  2. FETÖ
  3. karar
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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