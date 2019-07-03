Eski Yargıtay üyesi İnceoğlu'na 7 yıl 6 ay hapis Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi İsmail İnceoğlu'na FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi

ANKARA (AA) - Eski Yargıtay üyesi İsmail İnceoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi tutuksuz sanık İnceoğlu hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İnceoğlu, aleyhindeki tanık beyanlarını da reddetti. FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmadığını iddia eden İnceoğlu, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u da kullanmadığını savundu.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Sanık İsmail İnceoğlu'na, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak, 7 yıl 6 aya indirildi. Heyet, İnceoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağına hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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