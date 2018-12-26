Eski Yargıtay üyesi Cengiz'in yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Yargıtay üyesi Ahmet Cengiz, tutuklu bulunduğu süre nazara alınıp adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Ahmet Cengiz, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Cengiz ile avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Cengiz, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Aleyhine verilen tanık ifadelerine değinen Cengiz, itirafçı beyanlarının çelişkili olduğunu öne sürdü.

Aleyhine bir karar verilecekse bunun itirafçı olan eski Yargıtay üyesi İlhami Dal'ın beyanlarına dayanacağının anlaşıldığını ileri süren Cengiz, çelişki içeren beyanların delil kabul edilemeyeceğini savundu.

Beraatini isteyen Cengiz, yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olduğunu, temyiz süreci de eklendiğinde sürenin infaz süresini aşacağını iddia ederek beraat etmese dahi tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Cengiz, "Bu mesleği 28 yıl gururla yaptım. Benim görevim suçla mücadele. Örgütle hiçbir ilgim yok. Beraatimi istiyorum." dedi.

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Ahmet Cengiz'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince, "failin örgüt hiyerarşisi içeresindeki konumu, örgütte kaldığı süre ve kastının yoğunluğu" göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşarak sanığa 6 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca cezasında altıda bir oranında indirim yapıldı. Böylece sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine, hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Ayrıca hükmedilen ceza miktarı ile tutuklu kaldığı süre göz önüne alındığında adli kontrol tedbiri uygulanmasının yeterli olacağı kanaatine varılması nedeniyle sanığın tahliyesine karar verildi.

Sanığa yurt dışına çıkış yasağı konulması ve ikametine en yakın kolluk birimine her ayın birinci günü başvurması kararlaştırıldı.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.