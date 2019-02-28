0553 313 94 23

Eski Yargıtay üyesi Budak'a hapis istemi

Eski Yargıtay üyesi Mesut Budak'ın yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi- Mütalaada terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen Budak hakkında TCK'nin "hata" hükümlerinin uygulanmaması ve hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi talep edildi

28 Şubat 2019 Perşembe 15:28
Eski Yargıtay üyesi Budak'a hapis istemi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay üyesi Mesut Budak'ın yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından esas hakkında mütalaa verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Budak katıldı. Duruşmaya, Budak'ın avukatı gelmedi.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Mütalaada tanık beyanları, sanık savunması ve toplanan bilgi ve belgelerden sanığın FETÖ üyesi olduğu, örgüt toplantılarına katıldığı, bir kısmını organize ettiği, FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçilenler arasında yer aldığı ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespitine yer verildi.

Sanığın örgütün isteği doğrultusunda karar çıkması için çalıştığı, HSYK'nin 2014 yılı seçimlerinde örgüt mensupları için oy istediği belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanık Mesut Budak'ın bu şekilde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı kaydedildi.

- 15 yıla kadar hapis istemi

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğu vurgulanan mütalaada, Budak hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması istendi.

Mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın son karar merci Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Budak, esas hakkındaki savunmayı hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:28
  1. esas hakkındaki mütalaa
  2. Eski Yargıtay Üyesi Mesut Budak
  3. eski yüksek yargı üyeleri
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi
  5. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türel Almanya’nın en prestijli ödülünü aldı
    1. Türel Almanya’nın en prestijli ödülünü..
    2. Şampiyon sporculardan Jandarma Komando..
    3. İran'da reformist "Milletin Yolu..
    4. ECB, Deutsche Bank'ın sermaye..
    5. TÜLOMSAŞ’ta Lokomotifler İçin Dijital..
    6. ASKON, yeni genel merkez binasını açtı
    7. "FETÖ 28 Şubat sayesinde devlete bu..
    8. FETÖ’nün örgüt evinde yakalanan kadın..
    9. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da
    11. 22 gündür kayıp olan Ercan Büyükaydın..
    12. DP, Ayfer Yılmaz için adaylık..
    13. Dolandırıcılıkta çığır açtı
    14. "Ham kürkte ÖTV’nin kalkması kıymetli..
    15. 15 Temmuz şehidinin ailesine..
    16. 28 Şubat'ta kapılarına zincir vurulan..
    17. AFAD yönetimi Vali Pekmez ile bir..
    18. Tekirdağ’ın prestijli caddesinde çile..
    19. Cumhur İttifakı adayı Şirin: "İlk..
    20. İl Özel İdare karla mücadele ekipleri..
    21. Türkiye-AB YDED ortak bildirisi
    22. BM Suriye raporu: "(YPG/PKK) SDG'nin..
    23. "Serrac ile Hafter, Libya'da seçimler..
    24. Diyarbakır’da ele geçirilen 800 yıllık..
    25. Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı..
    26. BM Suriye raporu: "(Rejim güçleri..
    27. Verem Savaş Derneği’nden ödeme tepkisi
    28. Büyükşehir Kayak Takımı Dünya..
    29. İŞKUR 200 banka memuru alımı 2019|..
    30. Başkanı Günaydın motosikletçilerle..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."