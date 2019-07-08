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Eski Yargıtay üyesi Ali Şahin'e FETÖ'den hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Yargıtay üyesi Ali Şahin, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
Eski Yargıtay üyesi Ali Şahin'e FETÖ'den hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Ali Şahin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, eski Yargıtay üyesi tutuksuz sanık Ali Şahin'in avukatı Gökhan Günaydın katıldı, duruşmalardan vareste tutulan sanık Ali Şahin katılmadı.

Duruşmada sanık avukatı Günaydın esasa yönelik savunma yaptı.

Günaydın, örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, örgüt mensuplarının ByLock yazışmalarında Bank Asya'ya para yatıranlar arasında isminin geçtiği belirtilen Şahin hakkında dosyada somut delil bulunmadığını savundu.

Ali Şahin'in Yargıtayda kadastro, mera davalarına baktığını, bu davalarda talimatla karar aldığına yönelik bir iddia da bulunmadığını belirten Günaydın, müvekkilinde "ByLock" bulunmadığını, kendisi dahil birinci derece yakınlarına kadar Bank Asya hesabına rastlanmadığını söyledi. Günaydın, Şahin'in beraatine karar verilmesini istedi.

Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Sanık Ali Şahin'in, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 7 yıl 15 aya çıkarıldı. Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesi uygulanarak 6 yıl 10 ay 15 güne indirildi. Sanık Ali Şahin'in yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
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