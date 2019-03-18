0553 313 94 23

Eski Yargıtay üyesi Akarsu'ya hapis istemi

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu'nun yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkında mütalaa verildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:43
Eski Yargıtay üyesi Akarsu'ya hapis istemi

Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, üç astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı onayan eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaa sunuldu.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Akarsu ile avukatı katıldı.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları, diğer bilgi ve belgelere göre sanık Akarsu'nun FETÖ içinde yer aldığı kaydedildi.

Mütalaada, terör örgütü mensuplarının 2010'da HSYK'de çoğunluğu ele geçirmelerinin ardından yapılan toplantılarda, sanığın, Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı belirtildi.

Akarsu'nun, örgüt stratejilerinin belirlendiği toplantılara katıldığı aktarılan mütalaada, sanığın bu toplantılarda "himmet" adı verilen aidatları da topladığı ifade edildi.

Örgütün, çıkarlarına aykırı davrandığını düşündüğü kişileri etkisiz hale getirmek için yaptığı yargı operasyonlarına işaret edilen mütalaada, kamuoyunda "Kayseri hipnoz" davası olarak bilinen davada emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, üç astsubayın "hipnoz ve işkence" ile ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı Akarsu'nun onadığı bildirildi.

Sanığın, örgütün yurt dışındaki kuruluşlarına para gönderdiğine dikkati çekilen mütalaada, Akarsu'nun, diğer örgüt mensuplarıyla arasındaki para transferlerine de işaret edildi.

Mütalaada, Akarsu'nun örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'nın desteklenmesine yönelik de faaliyet yürüttüğü belirtildi.

- "Yargıtay imamının bacanağı"

FETÖ'nün Yargıtay imamı İlyas Şahin'in bacanağı olan sanığın örgütün hücre yapılanmasında bulunduğu anlatılan mütalaada, Akarsu'nun, büyük önem verilen 2014'teki HSYK seçimlerinde örgüt mensuplarının seçilmesine ilişkin çaba gösterdiği ifade edildi.

Esas hakkındaki mütalaada, Akarsu'nun, böylelikle örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle FETÖ'nün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "terör örgütü üyesi olmak" suçunu işlediği sonucuna varıldığı belirtildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle, örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, Akarsu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmaması istendi.

- Örgüt üyeliğinden hapis istemi

Mütalaada, sanığın, TCK'nin 314/2. ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri uyarınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

Sanığın, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde yüksek yargı içinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içinde bulunduğu hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmayı hazırlamak için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, karar için 21 Mayıs'a bırakıldı.

- Ahmet Zeki Üçok ile ilgili süreç

Ahmet Zeki Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde Kayseri'de "Fetullah Gülen Grubu" diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini "Ergenekon" örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında soruşturma açmıştı.

Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, bu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012'de Üçok hakkında işkence suçundan verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmıştı. Onama kararını veren heyet üyeleri arasında Akarsu da yer almıştı. Üçok'un başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi, yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dava konusu suç Üçok'un askeri personel olduğu dönemde gerçekleştiği için dosyanın Askeri Yargıtaya gönderilmesine hükmetmişti.

Üçok'un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olduğuna karar vererek dosyayı geri göndermişti.

Bunun üzerine yapılan yargılamada Üçok, delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:43
  1. Kayseri
  2. ahmet zeki üçok
  3. Eski Yargıtay Üyesi Mustafa Akarsu
  4. FETÖ
  5. YARGITAY
  6. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Palandöken’in zirvesinde şehitleri yad ettiler
    1. Palandöken’in zirvesinde şehitleri yad..
    2. Çanakkale’ye yeni kampüs
    3. KSO’dan WIN EURASIA 2019 Fuarı’na..
    4. Yeni Zelanda Emniyeti: “Sadece bir..
    5. "Kapı kapı gezeceğiz tüm kalplere ve..
    6. Başkan Babaş: “Mesleğimiz..
    7. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    8. Başkan Aydın, Başkan Uzuner’e sahip..
    9. Bakan Selçuk: "Bugün yazılı bir..
    10. Belediye başkan adayı paramotorla uçtu
    11. Mutlu Işıksu: “Projelerimiz Hazır”
    12. Erzincan atletizm yarışları yapıldı
    13. Borsa ilk yarıda yükseldi
    14. FETÖ’nün mahrem yapılanmasına..
    15. Tatvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    16. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    17. Büyükşehir adayı Böcek, ‘Hal’ esnafını..
    18. Baro Başkanı Han’dan 18 Mart mesajı
    19. Burhaniye’de Çanakkale Zaferi coşkusu
    20. Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert..
    21. Muş’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    22. Keşşaflar 104 yıl sonra sülüs aldı
    23. "Sanayisini güçlendiren, ekonomisini..
    24. Erdoğan Troya Müzesi’nin açılışında..
    25. Köylere teknik gezi sürüyor
    26. Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı..
    27. Hollanda’da silahlı saldırı: Çok..
    28. Arnavutköy'de fabrika yangını
    29. Dışişleri’nden Mali’deki terör..
    30. Malazgirt’te 18 Mart Şehitleri Anma..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım