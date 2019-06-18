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Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman Kavun'a hapis cezası

Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink ve Devrimci Karargah davalarında yerel mahkeme kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyesi Abdurrahman Kavun'a, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

18 Haziran 2019 Salı 12:44
Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman Kavun'a hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kumpas davalarından, Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink ve Devrimci Karargah davalarında yerel mahkeme kararlarını onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski üyesi Abdurrahman Kavun, FETÖ üyeliği suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdurrahman Kavun, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Kavun'un avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada, sanık ve avukatı esasa yönelik savunmalarını yaptı.

Örgütün talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği ve ByLock yazışmalarında adının geçtiği belirtilen Kavun, hakkındaki suçlamaları reddetti. Kavun, beraatine ve tahliyesine karar verilmesini istedi.

- Karar

Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Sanık Kavun'un, "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu belirtilen karara göre, sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 9 yıl 9 aya çıkarıldı.

Sanığın cezası, duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim 1/6 oranında uygulanarak 8 yıl 1 ay 15 güne indirildi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:44
  1. Eski Yargıtay Üyesi Abdurrahman Kavun'a hapis cezası
  2. FETÖ
  3. Yargıtay 9. Ceza

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