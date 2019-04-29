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Eski Yargıtay 9. Ceza Daire Başkanı'nın yargılandığı dava

Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Devrimci Karargah gibi davaların onandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'un, "FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüt üyeleriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket etme" suçundan yargılanmasına devam edildi

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:32
Eski Yargıtay 9. Ceza Daire Başkanı'nın yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Devrimci Karargah gibi davaların onandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski başkanı Ekrem Ertuğrul'un, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmamakla birlikte örgüt üyeleriyle fikir ve eylem birliği içinde hareket etme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem Ertuğrul ile avukatı katıldı.

Duruşmada bir dönem Yargıtay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Oktay Boztepe tanık olarak dinlendi.

Ertuğrul'u ismen tanıdığını söyleyen Boztepe, FETÖ'nün darbe girişiminden bir hafta sonra sanığın Yargıtay Başkanlığı makamına geldiğini, Yargıtay Başkanı'na dilekçe bırakıp gittiğini söyledi.

Sanıkla aynı ortamda bulunmadığını ifade eden Boztepe, "Ekrem Bey'le bir saniyelik, bir dakikalık görüşmem bile olmamıştır." dedi.

Mahkeme heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu'nun, Yargıtay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında çalışan Özmen Polat'ın, "Ekrem Ertuğrul'un FETÖ'cü olduğunu bana Oktay Boztepe söyledi." ifadesini hatırlatması üzerine Boztepe, bu ifadeyi kabul etmedi.

Ertuğrul'un verdiği dilekçenin içeriğinin sorulmasının ardından ise Boztepe, "Dilekçenin emeklilikle ilgili olduğunu tahmin ediyorum, Başkan Bey'e bırakıp gitti." beyanında bulundu.

Tanık Boztepe'nin beyanı üzerine sanık Ekrem Ertuğrul, "Bu ülkede Oktay Boztepe gibi insanlar varsa mahkum olsam da gam yemem." diye konuştu.

Daha sonra Mahkeme Heyeti Başkanı Alikanoğlu tarafından dosyaya gelen bilgi ve belgeler okundu.

Mahkeme heyeti, Ertuğrul hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına hükmederek duruşmayı 20 Haziran'a bıraktı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:32
  1. Ankara
  2. Ekrem Ertuğrul
  3. FETÖ
  4. YARGITAY
  5. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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