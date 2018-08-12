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Eski yardımcısı itiraf etti: Trump'ın akli dengesi bozuk

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla suçladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 18:19
Eski yardımcısı itiraf etti: Trump'ın akli dengesi bozuk

Amerikan kamuoyunda tartışmalara yol açan ve 14 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan "Dengesiz" (Unhinged) adlı kitabın bazı bölümleri medyaya yansıdı.

Beyaz Saray'daki günlerini anlattığı kitabında Donald Trump "ırkçı" olarak tasvir eden Omarosa Newman, Trump'ın çalışma yöntemlerine ve yaklaşımlarına da güçlü eleştiriler getiriyor.

"ZENCİ" İFADESİNİ KULLANIYORDU

Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump'ın sunduğu "Çırak" adlı programda yarışmacısı olduğunu ve burada iken Trump'ın Afro-Amerikalılar için "zenci" ifadesini birçok kez kullandığını gördüğünü belirtti.

Newman ayrıca, Beyaz Saray'da Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway'in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile getirdiğini ifade etti.
Trump'ın "akli dengesinin kötüye gittiğini" iddia eden Newman, bir toplantıda Trump'ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü ileri sürdü.

Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017'de görevine son verildikten sonra Trump hakkında konuşmaması için kendisine "sus payı" olarak aylık 15 bin dolar önerildiğini, ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etti.

TRUMP'TAN NEWMAN'A TEPKİ

Söz konusu kitaba kısa süre içinde tepki gösteren Trump ise Newman için "ayak takımı" ifadesini kullandı. Newman'ı yalan söylemekle suçlayan Trump, kitapta anlatılanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Newman, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış ve seçilmesinin ardından Beyaz Saray'da da Trump'ın yardımcıları arasında kendine yer bulmuştu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 18:19
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