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Omarosa Newman: Trump ırkçıydı! Afro Amerikalılar için...

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Beyaz Saray günlerini anlattığı yeni kitabında Trump'ı "ırkçı" olmakla  suçladı; Donald Trump ise iddiaları yalanladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 08:34
Omarosa Newman: Trump ırkçıydı! Afro Amerikalılar için...

Amerikan kamuoyunda tartışmaya neden olan ve 14 Ağustos'ta piyasaya çıkacak  olan "Dengesiz" (Unhinged) adlı kitabın bazı bölümleri medyaya yansıdı.

Beyaz Saray'daki günlerini anlattığı kitabında Trump'ı "ırkçı" olarak  tasvir eden Newman, Trump'ın çalışma yöntemlerine ve yaklaşımlarına da güçlü eleştiriler getiriyor.

"ZENCİ" İFADESİ KULLANIYORDU 

Newman, kitabında, daha önce uzun yıllar Trump'ın sunduğu "Çırak" adlı  programda yarışmacısı olduğunu ve burada iken Trump'ın Afro-Amerikalılar için  "zenci" ifadesini birçok kez kullandığını gördüğünü belirtti.

Newman ayrıca, Beyaz Saray'da Trump'ın danışmanlarından Kellyanne  Conway'in yarı Filipinli kocası için de birçok kez ırkçı ifadeleri açıktan dile  getirdiğini ifade etti.

Trump'ın "akli dengesinin kötüye gittiğini" iddia eden Newman, bir  toplantıda Trump'ı sinirden kağıt çiğnerken gördüğünü ileri sürdü.

Newman kitabında ayrıca, Aralık 2017'de görevine son verildikten sonra  Trump hakkında konuşmaması için kendisine "sus payı" olarak aylık 15 bin dolar  önerildiğini, ancak kendisinin bu teklifi geri çevirdiğini iddia etti.

TRUMP'TAN CEVAP

Söz konusu kitaba kısa süre içinde tepki gösteren Trump ise Newman  için "ayak takımı" ifadesini kullandı.

Newman'ı yalan söylemekle suçlayan Trump, kitapta anlatılanların  gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Trump Beyaz Sarayında az sayıdaki Afro-Amerikalılardan biri olan Newman, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış ve seçilmesinin ardından Beyaz Saray'da da Trump'ın yardımcıları arasında kendine yer bulmuştu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 08:34
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