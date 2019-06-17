0553 313 94 23

Eski yarbay Alkan'a FETÖ'den beraat

KHK ile ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan'ın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada, beraatına hükmedildi

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:31
Eski yarbay Alkan'a FETÖ'den beraat

ANKARA (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Alkan ile avukatları katıldı.

Sanık avukatlarından İlter Aksoylu, geçen celse dinlenen gizli tanık "Abdullah"ın, müvekkilinin evinde Zaman gazetesini gördüğüne ilişkin beyanını hatırlatarak, Alkan'ın eşinin bu konuda tanık olarak dinlenmesini istedi.

Talebin kabulünün ardından dinlenen Çiğdem Sarıkamış Alkan, 2013-2018 arasında Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde çalıştığını belirterek, "Bazen annemlerin posta kutusuna bırakılan gazeteyi bazen de iş yerinden diğer gazetelerle birlikte bu gazeteyi de eve getirir, ayakkabılığın yanına koyar, lazım olduğunda müsvedde olarak kullanırdım." dedi.

Daha sonra esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Alkan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapsini istedi.

Alkan ve sanık avukatları da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Murat Viran, heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında hükmü açıkladı.

Viran, dinlenen tanıkların, sanığın örgütle bağlantısına ilişkin bilgilerinin olmadığını söylediklerini, gizli tanığın ise soruşturma ve yargılama sırasında alınan beyanlarında "Alkan'a ilişkin örgüt bağlantısını ortaya koyarak; yer, zaman ve olay içeren somut anlatımlarda bulunmadığını, anlatımlarının kanaatinin açıklanması niteliğinde olduğunu, bu nedenle gizli tanığın beyanlarının hükme esas alınmadığını" ifade etti.

Sanığın, terör örgütü FETÖ kapsamında haklarında soruşturma yürütülen bazı kişilerle yaptığı telefon görüşmelerinin de içeriklerinin belirlenememesi nedeniyle delil kabul edilemeyeceğini belirten Viran, bu gerekçelerle sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulamayacağını ve Alkan'ın beraatına hükmettiklerini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:31
  1. FETÖ
  2. gizli tanık "Abdullah"
  3. Mehmet Alkan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz, Balkanlar’dan bronz madalya ile döndü
    1. Yılmaz, Balkanlar’dan bronz madalya..
    2. 2019 okula başlama yaşı kaç? Okula..
    3. "Kaleci Antrenör Eğitimi" Samsun’da..
    4. VakıfBank’tan enflasyona endeksli yeni..
    5. Dünyayı korkutan nükleer yarış!..
    6. Bulanık’ta trafik kazası: 1 ölü
    7. Üniversite öğrencileri yerli..
    8. Ihlamur ne zaman toplanır? Ihlamurun..
    9. ‘Gri’ kategoride aranan 3 terörist..
    10. Aylardır aranan ceset kayalıklarda..
    11. Tire Devlet Hastanesine uluslararası..
    12. Vali’den Başkan Yanmaz’a hayırlı olsun..
    13. Malgaç Köprüsü’ndeki Kuva-yi Milliye..
    14. TİM Olağan Genel Kurulu’ndan..
    15. Havuz ve denize girenlere "kulak..
    16. Gaziosmanpaşa'da feci yangın! 200'e..
    17. Etkili yağmur ağaçları devirdi
    18. Söke Ovası Sulama Birliği’nde işten..
    19. Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
    20. Bolu’da sağanak yağış su baskınlarına..
    21. Mecliste ’su zammı’ gerginliği
    22. Reklam müdürü hayatını kaybetti
    23. Mustafa Denizli İran’a gitti
    24. İlk bin ihracatçı arasında..
    25. Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama..
    26. Jandarmaya anlamlı hediye
    27. İngiliz bakandan ABD Başkanı Trump'a..
    28. 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve..
    29. Harem sahilinde yaklaşık iki ay önce..
    30. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!