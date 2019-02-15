Eski yarbay Alkan, FETÖ'den hakim karşısında

ANKARA (AA) - Kanun hükmünde kararname (KHK) ile TSK'den ihraç edilen eski yarbay Mehmet Alkan'ın silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Alkan ile avukatları katıldı. Alkan'ın yakınları, duruşmayı izleyicilere ayrılan bölümden takip etti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Alkan, Şırnak'ta 2015'te şehit olan kardeşi yüzbaşı Ali Alkan'ın Osmaniye'deki cenazesindeki sözleri ve TSK'den ihracıyla ilgili süreci anlattı.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının OYAK'taki hesabına şerh koymasıyla öğrendiğini belirten Alkan, dosyasının yetkisizlikle Ankara'ya gönderildiğini ifade etti.

ByLock kullanıldığı tespit edilen telefon numarasının kendisine ait olmadığını savunan Alkan, A.Ş. adlı kişinin üzerine kayıtlı söz konusu telefon numarasına ilişkin evrakın dava dosyasından çıkarılmasını talep etti.

İddianamede beyanına yer verilen gizli tanık Abdullah'ın ifadelerinin somut delillere dayanmadığını öne süren Alkan, gizli tanığın devre arkadaşı olduğunu, hakkındaki idari soruşturma nedeniyle talebi üzerine hukuki destek sağladığı bu kişinin "soruşturmanın cemaatçiler lehine kapanması için çalıştığını anladım", "Fetullahçılarla ilgili kötü düşüncelerimi ifade ettiğimde onları hararetle savunmasından cemaatçi olduğunu anladım" şeklindeki beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Birliği Kültür Derneğinin başkanı Bedri Yalçın ile 16 Temmuz 2016'da 6 kez telefon irtibatı kurduğuna ilişkin iddianamede yer alan tespiti kabul etmeyen Mehmet Alkan, Yalçın'ı hemşehrisi olması nedeniyle tanıdığını, bu kişi tarafından gönderilen ve uzun olması nedeniyle 3 SMS şeklinde gelen cuma mesajının telefon irtibatı şeklinde iddianameye konu edildiğini savundu. Alkan, Anadolu Birliği Kültür Derneğinin de halen faal olduğunu belirtti.

FETÖ ile irtibatlı 295 kişiyle telefon irtibatı bulunduğuna dair HTS kayıtlarında da değinen Alkan, bu kişilerden Mesut Bedri Eryılmaz'ın üniversitede tez danışmanı olduğunu, Hasan Dursun ile de doktorada tanıştıklarını söyledi.

Alkan, telefon irtibatına konu olan kişilerden 222'sinin iş gereği görüştüğü asker ve polisler, diğerlerinin de kardeşinin şehit olduğu dönemde kendisine SMS ile başsağlığı dileyen kişiler olduğunu öne sürdü.

Hakkındaki davayı "zorlama bir kumpas" davası olduğu iddiasında bulunan Alkan, beraat talep etti.

Sanık avukatları da ByLock tespit tutanağının dosyadan çıkarılmasını, Aziz Yılmaz ile Güven Şahin'in tanık olarak dinlenmesi yönünde talepte bulundu.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, gizli tanık Abdullah ile Yılmaz ve Şahin'in dinlenmesine hükmedip davayı 17 Mayıs'a bıraktı.