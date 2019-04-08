Eski Yağ Hali tarihi dokuya kazandırılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İlçesinde Arasta’daki eski Yağ Hali olarak bilinen alanı yeni yüzüyle Muğlalılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Muğla Belediyesi döneminde çalışmalarına başlanan mülkiyet sorunları nedeni ile 12 yıl süren, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlanan Yağ Hali yeni yüzüyle Muğlalıların sosyal, kültürel, ekonomik olarak bulaşacakları ve tarihi dokunun canlanacağı bir alan olacak. Yağcılar Hanı olarak bilinen alanın yakınındaki 370 Ada 46 Parselde sinema gösterimleri, müzik dinletilerinin yapılabileceği 200 metrekarelik iç avlu, zemin ve üst katta kent dokusuna, mimariye ve ekonomik yapıya uygun alanlar yapılacak.

Muğla’nın eski esnaflarından Günay Gökcan çocukluğunun geçtiği Yağ Hali’nin mermerler üstünde yağ, zeytin, yoğurt, tereyağ satılan, tepesinde kubbe olan bir yapı olduğunu ve Muğlalıların orada ürünleri sattığını, bir araya geldiğini söyledi. Helvacı Tahsin olarak bilinen 1934 doğumlu Hasan Tahsin Boyacı da Büyükşehir Belediyesi’nin yıkımına başladığı alanın Yağ Hali olduğunu, içerisinde bölüm bölüm alanlarda Yağ satışı yapıldığını, ahşap bir kapıdan girilen alandan geniş bir avluya çıkıldığını, üst katında da dükkanların olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yağ Hali olarak bilinen alandaki çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün uzun süren çalışmalardan sonra Arasta, Zahire Pazarı gibi Yağ Hali’nin de canlanan tarihi dokuya katılacağını söyledi. Başkan Gürün; “Saatli Kule Caddesi, Tabakhane, Kurşunlu Caddesi, Arasta ve Zahire Pazarı’nda yaptığımız çalışmalar ve tarihi dokunun canlandırılmasıyla buralarda sosyal, kültürel, ekonomik yaşam alanları oluşturuldu. Yağcılar Hanı yakınındaki Yağ Hali olarak bilinen alanı üzerindeki beton yapılardan kurtararak tekrar gün yüzüne çıkarmak ve o alanı yeni yüzüyle vatandaşlarımızla buluşturmak için başlattığımız çalışmalarda nihayet proje aşamasına geldik. Muğlalı hemşehrilerimizin sosyal, ekonomik aktiviteler için bir araya gelecekleri, oluşturulan avlusuyla müzik dinletilerinin, film gösterimlerinin yapılabileceği bir yapıyı Menteşe İlçe’mizde hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tarihi doku içerisinde yeni yüzüyle Muğla’ya yakışan bir alan olacak bu yapı geçmişle gelecek arasında bir köprü vazifesi görecek, eski ve yeni kuşakların buluşma noktası olacak.” dedi.