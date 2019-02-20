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Eski valinin FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi

Eski Çorum Valisi Sabri Başköy'ün FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:44
Eski valinin FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi

ANKARA (AA) - Eski Çorum Valisi Sabri Başköy'ün FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Başköy ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanının bir önceki celsenin ara kararı gereği dosyaya giren evrak hakkında bilgi vermesinin ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Dosyadaki delillerden sanığın silahlı terör örgütü üyeliği suçunun sabit olduğunu ifade eden Manga, sanık Başköy'ün alt sınırdan uzaklaşılarak 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre isteyen Başköy, silahlı terör örgütüyle ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, "Savcının mütalaasına katılmamız mümkün değil. Hakkımdaki iddiaların tamamına cevap verdim. Suçsuzum, beraat istiyorum." diye konuştu.

Aleyhindeki gizli tanık beyanının da doğru olmadığını savunan Başköy, örgütün Ankara'daki hiçbir kurumuna gitmediğini söyledi.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığa savunma için süre verip duruşmayı 15 Nisan'a bıraktı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:44
  1. eski çorum valisi başköy
  2. FETÖ

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