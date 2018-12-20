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Konya eski Valisinin ailesi yangında hayatını kaybetti

Eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in karısı ve çocuğunun Kadıköy Kozyatağı'nda bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybettiği öğrenildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:30
Konya eski Valisinin ailesi yangında hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'ta bir apartmanın en üs katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Dairede eski Konya Valisi Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadığı iddia edildi.

Sağlık ekipleri, kimliği belirsiz cenazelerin incelenmesi için olay yerini polis ekiplerine bıraktı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 07:30
  1. Konya
  2. Cemalettin Ertem
  3. yangın

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