Eski vali yardımcısı Aksoy'a "FETÖ"den 6 yıl 3 ay hapis

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu, örgütün sözde "büyük bölge mülkiye yapılanması"nda yer aldığı ve "ByLock" aracılığıyla talimat aldığı öne sürülen eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Aksoy ile avukatı Ahmet Aksoy katıldı.

Avukat Aksoy, savunmasında, müvekkili hakkında CGNAT kayıtları bulunmadığından beraat edeceği kanaatinde olduklarını söyledi.

Müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığını ve geçen celse tutuksuz yargılandığı davaya katılarak tutuklandığını hatırlatan Aksoy, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık Aksoy, son sözü olarak "Mahkemenin kararına güveniyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Aksoy'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapse mahkum etti.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezayı 7 yıl 6 ay çıkaran heyet, Aksoy hakkında takdir indirimi uygulayarak cezayı 6 yıl 3 aya indirdi.

Heyet ayrıca Aksoy hakkında hükümle birlikte tahliye kararı verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aksoy'un "Harun" kod adlı kişinin sözde "Erzurum büyük bölgesi mülkiye imamı" ve "Birol" kod adlı kişinin de "Erzurum mülkiye imamı" olduğu belirtiliyordu.

Birol'un kullandığı "ByLock" hesabına ait tespit ve değerlendirme tutanağının incelenmesinde söz konusu ID'ye bağlı isimsiz kullanıcıların tespitine yönelik çalışmalar yapıldığının anlatıldığı iddianamede, belirtilen ID'ye bağlı bir başka ID numaralı ByLock hesabının kullanıcı adının "nursima17", şifresinin de "ömer2525" olduğunun tespit edildiği, söz konusu ByLock hesabının "Birol" kod adlı kişinin sorumluluğundaki kaymakamlardan birisinin kullanımında olabileceğinin değerlendirildiği ve tanzim edilen tutanaklardan sanığın, "Nursima" ve "Ömer Tarık" isminde çocuklarının olduğu tespitine yer veriliyordu.

İddianamede, "ByLock" üzerinden "Harun" kod adlı sözde bölge imamından "Birol" adlı sözde il imamına gönderilen "Karayazı" başlıklı mesajla ilgili de "Abim gerek yok, kendini sıkıntıya sokmasın. Karayazı'daki arkadaşımız soruyor. 'Kepenk kapatma gibi eylemlerin önünü almak için insiyatif alıp ilçede önde gelenlerle diyalog kurayım mı? Benzeri olaylarda çalışma yapayım mı?' diyor." ifadesine ve tespit edilen mesajlar ve bahse konu hususlarla yazışma içeriklerinin değerlendirilmesi sonucu "Karayazı" adlı kişinin Aksoy olduğunun görüldüğüne işaret ediliyordu.

İddianamede, şunlar kaydediliyordu:

"Karayazı Kaymakamlığı yaptığı dönemde Erzurum büyük bölge mülkiye imamı 'Harun' kod adlı kişiye bağlı Erzurum bölgesi mülkiye imamı 'Birol' kod adlı kişinin altında örgüt üyesi olarak mülkiye yapılanmasına dahil olduğu, bu minvalde kaymakamlık görevinin gereklerine göre görev yerinde meşru hükümetin temsilcisi olması ve meşru hükümetten emir ve talimat alması gerekirken dosyada mevcut ByLock içeriklerinden anlaşılacağı üzere iktidarı devirmek suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırma gayesi içerisinde bulunan terör örgütünün yöneticilerinden emir ve talimat aldığı, görevinin gereği olarak ilçedeki asayiş ve güvenliği sağlamaya yönelik imkanları dahilinde tüm önlemleri alması gerekirken bu hususta harekete geçip geçmemek konusunda Harun kod adlı kişiden talimat istediği ve ByLock içeriklerinden anlaşıldığı üzere FETÖ/PDY'nin Erzurum büyük bölge imamınca gerçekleştirilen örgüt toplantılarına katıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, Aksoy'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.