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Eski vali yardımcısı 4 bin 210 defa girdiği belirlenen ByLock'u inkar etti

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Mersin Vali yardımcısı Veysel Özgür 4 bin 210 defa giriş yaptığı belirlenen ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:37
Eski vali yardımcısı 4 bin 210 defa girdiği belirlenen ByLock'u inkar etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen eski Mersin Vali yardımcısı Veysel Özgür hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Özgür, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında programa 4 bin 210 defa giriş kaydı bulunduğu okunarak savunması istenen Özgür, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı ise eksik hususların giderilmesi ve sanık hakkındaki mevcut delil durumu nazara alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:37
  1. Mersin
  2. Adana

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