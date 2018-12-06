0553 313 94 23

Şahabettin Harput'a FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ üyesi, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:07
Şahabettin Harput'a FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da aralarında olduğu, 11’i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar çıktı.

Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı da verilen Harput’un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:07
  1. Ankara
  2. Bursa
  3. 5 Temmuz darbe girişimi
  4. Valiler kararnamesi
  5. FETÖ
  6. FETÖ/PDY
  7. Bursa Valisi

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1613 dk önce
    HAFİFLETİCİ SEBEP YOK MU?? GERÇİ BARINÇ FÇELİK BURSALI İŞ ADAMLARI YETERİNCE SELAM GÖNDERMİŞTİR. ÇÜNKÜ 6 YIL DEVEDE KULAK OLMUŞ. Dünyanın gelmiş geçmiş en acımasız en kripto en ağır silahlı terör örgütünden yargılan 6 yıl, vay be baklava hırsızına yedi yıl. YILLARCA HİMMET TOPLAYIP AMERİKA YA PARA POMPALADILAR, FAKİR FUKARA GARİP GURABA PARALARI TOPLA AMERİKA YA, CEZAYA BAK 6 YIL
  • valivali1 sa önce
    bu valiyi oraya kim getirmis ise onlarda cezalandırılmalı çünkü onlar bu valinin fetöcu oldugunu bal gibi biliyordu
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

15 Temmuz'da başından vurulan TEM Daire Başkanı infazı anlattı
  1. 15 Temmuz'da başından vurulan TEM..
  2. Savunma Sanayii Başkanı son noktayı..
  3. Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk..
  4. Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret"..
  5. Galatasaray'ın cezaları onandı
  6. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı..
  7. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında..
  8. Öfkeden ve hasetten uzak durun
  9. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
  10. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  11. Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı
  12. Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü..
  13. Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş..
  14. Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
  15. Binali Yıldırım FETÖ'cüleri bakın kime..
  16. "FETÖ ata yurdunda Türk bayrağını..
  17. ABD'de özel sektör istihdamı..
  18. Öksürsen bel fıtığı!
  19. Kocaeli'de DEAŞ davası
  20. Emin Ege CHP Karaman belediye başkan..
İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

Günün Karikatürü

6 Aralık 2018
Türkiye'den F-35 açıklaması
Türkiye'den F-35 açıklaması
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı