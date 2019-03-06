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Eski Tunus başbakanından BMGK için "Afrika reformu" çağrısı

Eski Tunus Başbakanı Ali el-Urayyid: - "Afrika'daki 54 ülke BM'deki toplam ülkelerin dörtte birini oluşturuyor" - "Erdoğan, güvenlik konseyinin reformunun zaruretini 'dünya beşten büyüktür' sloganıyla duyurdu"- "Afrika'nın ulaştığı ekonomik ve siyasi güçle veto hakkına sahip daimi üyeliğinin olmaması çok yazık. Dünya değişiyor ama BMGK bu değişimi yansıtmıyor"

06 Mart 2019 Çarşamba 14:04
Eski Tunus başbakanından BMGK için "Afrika reformu" çağrısı

TUNUS (AA) - YUSRA VENNAS - Eski Tunus Başbakanı Ali el-Urayyid, Afrika kıtasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) temsil edilmemesinin "zulüm ve dışlanma" olduğunu belirterek, Afrika kıtasındaki 54 ülkenin BM'nin dörtte birini oluşturduğunu söyledi.

Urayyid, Afrika kıtasının New York'ta bulunan BMGK'da daimi bir üyeyle temsil edilmemesini AA muhabirine değerlendirdi.

Afrika'nın "ekonomik, politik ve diplomatik entegrasyonunu" tamamlayarak, konseyde hak ettiği daimi koltuğu kazanması gerektiğini belirten Urayyid, "Afrika, öncelikle kendi ülkelerindeki sorunları çözmek için kararlı adımlar atmalı, ekonomik ve askeri alanda kendini geliştirerek, dünya barışına katkısını artıracak hale gelmesi için çalışmalı. Aynı zamanda, uluslararası toplumu Afrika'nın BMGK'da temsilinin, dünya adaletine, vicdanına ve barışına katkı sağlayacağına ikna etmeliyiz." diye konuştu.

- "Dünya beşten büyüktür"

Tunus'un eski başbakanı aynı zamanda Tunus parlamentosunun en büyük partisi Nahda Hareketi'nin Başkan Yardımcısı Urayyid, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BMGK'nın mevcut haliyle dünyadaki çatışmaları çözmekteki yetersizliği yönündeki eleştirilerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Erdoğan, güvenlik konseyinin reformunun zaruretini 'dünya beşten büyüktür' sloganıyla duyurdu. Erdoğan, sloganıyla milletler arasındaki eşitliği savunan dünyanın adaletsizliğine dikkati çekerek, BM'nin daha adil, daha insaflı ve daha demokratik olması gerektiğini vurguladı."

- "Afrika Birliği on yıllardır çalışıyor"

BMGK'nın reformunun dünyayı daha güvenli bir yer haline getireceğini aksinin ise bazı ülkeleri uluslararası düzene başkaldırmaya iteceğini belirten Urayyid, dünyada her geçen gün Türkiye, İran, Nijerya, Güney Afrika gibi kendi bölgelerinde etkin yeni bölgesel güçlerin sahneye çıktığına dikkati çekti.

Urayyid, Afrika Birliği'nin kara kıtanın BMGK'da temsil eksikliğiyle ilgili yıllar önce girişimde bulunduğunun altını çizerek, "Bu hakkın elde edilmesi, kıtadaki liderlerin ve hükümetlerin uluslararası toplumu buna ikna edecek hazırlık yapmalarına bağlıdır." diye konuştu.

- "Dünya değişiyor BMGK değişimi yansıtmıyor"

Tunuslu tecrübeli siyasetçi Urayyid, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kuruluşu sırasında, II. Dünya Savaşı sonrasındaki dünya düzeni çerçevesinde Afrika'nın sömürgeler ya da uydu devletlerle dolu dönemine dikkati çekerek, "Bugün Afrika'daki 54 ülke BM'deki toplam ülkelerin dörtte birini oluşturuyor. Ayrıca, BMGK'nın kuruluşu üzerinden 74 yıl geçti, konsey aynı yapıyla devam ediyor. Afrika'nın ulaştığı ekonomik ve siyasi güçle veto hakkına sahip daimi üyeliğinin olmaması çok yazık. Dünya değişiyor ama BMGK bu değişimi yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Urayyid, BMGK'nın birçok kararına maruz kalan Afrika kıtasının, bu kararlarda söz hakkı olmamasının büyük haksızlık olduğunu söyledi.


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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:04
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