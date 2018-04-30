Eski tümgeneral Günbatar'a darbe girişimi davasında beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Sağlık ve GATA Komutan Vekili olan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Halkbank Genel Müdürü" olarak gösterilen eski tümgeneral Halit Günbatar'ın darbe girişimiyle ilgili suçlardan yargılandığı davada beraatına hükmedildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Günbatar ve avukatı Ümit Kara ile müdahil Başbakanlığın avukatı Seçil Gül katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz 2016'da TSK Sağlık ve GATA Komutanı olan emekli Korgeneral Ömer Paç tanık olarak dinlendi.

Paç, suç tarihinde izinde olduğunu, olayları Günbatar'dan telefonla öğrendiğini anlattı. Günbatar'a GATA'ya intikal ederek gerekli tedbirleri almasını emrettiğini, onun da bunu yerine getirdiğini ifade eden Paç, Günbatar'ın gece boyunca kendisinin verdiği emirleri yerine getirdiğini kaydetti.

Paç, soru üzerine Günbatar'ın darbe lehine eylemine tanık olmadığını bildirdi.

Yine tanık olarak dinlenen GATA Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Mehmet Kadri Daneyemez de soru üzerine Günbatar'ın, olay gecesi, "devlet otoritesinin tesisi yönünde çabalarına şahit olduğunu" bildirdi.

Bazı diğer kişilerin de tanık olarak dinlendiği duruşmada Cumhuriyet Savcısı Tahir Dikme, yargılama aşamasında dinlenen 21 tanığın hiçbirinin sanığın darbe girişimine iştirak ettiğine veya FETÖ/PDY ile irtibatlı veya iltisaklı olduğuna ilişkin beyan vermediklerini ifade etti.

Sanığın eşyalarından elde edilen dijital materyallerde suç unsuruna rastlanmadığını, cep telefonu şifresini kendi rızasıyla mahkemeye verdiğini, aleyhine Bank Asya hesabında artış veya itirafçı beyanı gibi deliller de bulunmadığını kaydeden savcı, bazı Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarını da örnek göstererek, Günbatar'ın tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

Başbakanlığın avukatı Gül, Günbatar'ın atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Günbatar ve avukatı ise esas hakkındaki savunmalarında beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan Günbatar, "Haklı olduğum ortaya çıktı. Beraatımı talep ediyorum." dedi.

Heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında Mahkeme Başkanı Melih Uçar, sanığın atılı suçları işlemediğinin sabit olması nedeniyle beraatına karar verdiklerini açıkladı.

Günbatar hakkında, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

İddianamede, darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim direktifi"nin ekinde, Günbatar'ın "Halkbank Genel Müdürü" olarak gösterildiği belirtiliyordu.

Kaynak: AA