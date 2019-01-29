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Savaş uçaklarının harekât sorumlusu FETÖ'den yakalandı

TSK'da savaş uçaklarının hareket sorumlusu olarak görev yaparken emeklilik kararı alan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

29 Ocak 2019 Salı 11:49
Savaş uçaklarının harekât sorumlusu FETÖ'den yakalandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarının harekât sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Akgülay, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BHHM Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK'daki mahrem üyeleriyle haberleşmek için ankesörlü telefonlarla ardışık irtibat sağladığı tespit edildi. Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Eskişehir'de 26 Ocak'ta gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Tuğgeneral Akgülay, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

2017'de Tuğgeneralliğe, Yüksek Askeri Şûra'da ise Eskişehir BHHM Komutanlığına terfi ettirilen Akgülay'ın, kısa süre önce istifasını sunup, emekliliğini istediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:49
  1. Eskişehir
  2. Diyarbakır
  3. Özkan Edip Akgülay
  4. tsk

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