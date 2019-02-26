Eski tuğgeneral Alpcan ile 5 askere ağırlaştırılmış müebbet hapis
Şanlıurfa’da FETÖ’nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.26 Şubat 2019 Salı 14:36
Şanlıurfa’da FETÖ’nün darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Şanlıurfa’da eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 askerin yargılandığı FETÖ/PDY davasında karar verildi. Hilvan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tuğgeneral Metin Alpcan ile 5 eski asker, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
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