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Eski tuğamiral Bozkurt'un yargılandığı dava

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan ve ByLock kullanıcı olduğu ileri sürülen eski tuğamiral Doğan Bozkurt'un yargılanmasına devam edildi

13 Haziran 2019 Perşembe 18:18
Eski tuğamiral Bozkurt'un yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen eski tuğamiral Doğan Bozkurt'un yargılanmasına devam edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanık Bozkurt ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Sanık Bozkurt, daha önceki celsede detaylı bir savunma yaptığını, kendisine isnat edilen örgüt üyesi olduğuna dair suçlamaları reddettiğini bildirdi.

2010'daki YAŞ kararlarıyla emekliye sevk edildiğini, bu tarihten sonra TSK Dayanışma Vakfı'nda çalışmaya başladığını anlatan Bozkurt, dönemin cumhurbaşkanının talimatıyla kurulun Savunma Reformu Çalışma Grubu'nda 2011-2013 yıllarında görev yaptığını söyledi.

Adına kayıtlı telefondan örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği yönündeki iddiayı reddeden Bozkurt, "O dönem hem vakıfta çalışıp hem de doktora yapıyordum. Beni arayanlar sınıf arkadaşlarım olabilir. Ya da vakfı arayan siviller olabilir." diye konuştu.

Çocuğunu FETÖ'ye ait okula gönderdiğine dair iddiaya da değinen Bozkurt, o dönem birçok askerin de çocuğunu aynı okula gönderdiğini ve kendisinin de bu yüzden o okulu tercih ettiğini savundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a bin 11 kez giriş yaptığına dair tespiti de reddeden Bozkurt, "2011 martından 2016 eylüle kadar vakıf toplantılarına katılıyordum. Toplantı salonuna telefon sokmak yasak olduğu için bulunduğum ofisteki çekmeceye telefonumu bırakıyordum. Bu şekilde başkaları tarafından indirilme ihtimali olabilir." diye konuştu.

Hayatının hiçbir döneminde yasa dışı bir örgüte üye olmadığını ifade eden Bozkurt, 32 yıllık askerlik hayatı boyunca vatana ihanet etmediğini söyledi.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:18
  1. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. eski tuğamiral Doğan Bozkurt
  3. FETÖ

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