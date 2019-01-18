0553 313 94 23

"Eski topraklar", öğrencilere eski türküleri öğretiyor

Aydın'da unutulmaya yüz tutan yöresel türküleri genç nesle aktarmak üzere kurulan Eski Topraklar Grubu'ndan 87 ve 89 yaşındaki 2 müzisyen, öğrencilere müzik eğitimi verdi

18 Ocak 2019 Cuma 14:15
"Eski topraklar", öğrencilere eski türküleri öğretiyor

AYDIN (AA) - Aydın'da yaşları 70 ile 80 arasında değişen müzisyenler, yörenin unutulmaya yüz tutmuş türkülerini ilkokul öğrencilerine öğretiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aymelek Derneği tarafından başlatılan "Geçmişten Geleceğe Yöresel Kültürlerimiz" projesi kapsamında, Koçarlı ilçesindeki ilkokul öğrencilerine yörenin unutulmaya yüz tutmuş türküleri öğretilmeye başlandı.

Yöresel türküleri genç nesle aktarmak üzere 80 yaş üzerindeki 5 müzisyen tarafından kurulan Eski Topraklar Grubunca verilen eğitimlerin bugünkü oturumuna, ilçede 30 yıldır birlikte müzik yapan 89 yaşındaki Ahmet Balabanoğlu ve 87 yaşındaki Bahattin Özdemir de katıldı.

Sabancı Öğretmenevi'ndeki kursa katılan öğrenciler, türkülerin yanı sıra enstrüman çalmayı da öğrenmeye başladı.

Kursta Balabanoğlu ve Özdemir ile birlikte türküler söyleyen öğrencilerin mutlulukları da dikkati çekti.

Gazetecilere açıklama yapan Ahmet Balabanoğlu, çocuklarla çalışmaktan büyük keyif aldıklarını, öğrenmeye açık ve meraklı olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Balabanoğlu, "Bunların en azından 5 tanesi randıman verir, müziğe alıştırırsak kendi kendilerini tetiklerler. Arkası arkasına olurlar. Biz öyle görüyoruz, öyle istiyoruz. Bize dayanak olsunlar. Bize yardımcı olsunlar istiyoruz." dedi.

Müzik yapmayı ve enstrüman çalmayı kendi kendine öğrendiği belirten Bahattin Özdemir ise "Güzel bir oda, çalışma odası olursa kendimiz nasıl yetiştiysek çocuklarımızı da öyle yetiştirmeye, öğretmeye çalışacağız." diye konuştu.

Çocukların daha çok teknolojiyle büyüdüğüne dikkati çeken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik de bölgenin kültürel birikiminin genç nesle iletilmesi gerektiğine değinerek, "Yeni nesil teknolojiyle büyüyor. Yerel, kültürel değerlerimizden uzak yetişiyorlar. Bunların aktarılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yiğit Şam ise müzisyen olmak istediğini, müziğe yıllarını vermiş insanlardan eğitim aldığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:15
  1. Dede
  2. Ders
  3. kültür
  4. öğrenci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başımız döndü Aksakal... Bu ne tezatlık!
    1. Başımız döndü Aksakal... Bu ne tezatlık!
    2. YARSAV eski başkanı Murat Arslan'ın..
    3. Yaralı tilki köye indi
    4. KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski..
    5. Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi..
    6. Kadın muhtar adaylarından ortak seçim..
    7. İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK..
    8. Yangında hayatını kaybeden 2 Suriyeli..
    9. AK Parti Konya belediye başkan..
    10. Kardeş kuaförlerden başarılı..
    11. İsrail askerleri Batı Şeria'da 2..
    12. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    13. Atatürk Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
    14. "Allah'tan korkun" dedi, tehlikeyi..
    15. Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a doğum günü..
    16. ABD'de 22 dolar için öldürülen Türk'ün..
    17. Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Mart..
    18. Çin Komünist Partisi, Türkiye'ye..
    19. Bakan açıkladı: O sektörde de ihracat..
    20. Dünya devi binlerce kişiyi işten..
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...