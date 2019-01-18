"Eski topraklar", öğrencilere eski türküleri öğretiyor

AYDIN (AA) - Aydın'da yaşları 70 ile 80 arasında değişen müzisyenler, yörenin unutulmaya yüz tutmuş türkülerini ilkokul öğrencilerine öğretiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Aymelek Derneği tarafından başlatılan "Geçmişten Geleceğe Yöresel Kültürlerimiz" projesi kapsamında, Koçarlı ilçesindeki ilkokul öğrencilerine yörenin unutulmaya yüz tutmuş türküleri öğretilmeye başlandı.

Yöresel türküleri genç nesle aktarmak üzere 80 yaş üzerindeki 5 müzisyen tarafından kurulan Eski Topraklar Grubunca verilen eğitimlerin bugünkü oturumuna, ilçede 30 yıldır birlikte müzik yapan 89 yaşındaki Ahmet Balabanoğlu ve 87 yaşındaki Bahattin Özdemir de katıldı.

Sabancı Öğretmenevi'ndeki kursa katılan öğrenciler, türkülerin yanı sıra enstrüman çalmayı da öğrenmeye başladı.

Kursta Balabanoğlu ve Özdemir ile birlikte türküler söyleyen öğrencilerin mutlulukları da dikkati çekti.

Gazetecilere açıklama yapan Ahmet Balabanoğlu, çocuklarla çalışmaktan büyük keyif aldıklarını, öğrenmeye açık ve meraklı olmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Balabanoğlu, "Bunların en azından 5 tanesi randıman verir, müziğe alıştırırsak kendi kendilerini tetiklerler. Arkası arkasına olurlar. Biz öyle görüyoruz, öyle istiyoruz. Bize dayanak olsunlar. Bize yardımcı olsunlar istiyoruz." dedi.

Müzik yapmayı ve enstrüman çalmayı kendi kendine öğrendiği belirten Bahattin Özdemir ise "Güzel bir oda, çalışma odası olursa kendimiz nasıl yetiştiysek çocuklarımızı da öyle yetiştirmeye, öğretmeye çalışacağız." diye konuştu.

Çocukların daha çok teknolojiyle büyüdüğüne dikkati çeken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik de bölgenin kültürel birikiminin genç nesle iletilmesi gerektiğine değinerek, "Yeni nesil teknolojiyle büyüyor. Yerel, kültürel değerlerimizden uzak yetişiyorlar. Bunların aktarılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yiğit Şam ise müzisyen olmak istediğini, müziğe yıllarını vermiş insanlardan eğitim aldığı için kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi.