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Eski TBMM Başkanı Çiçek, İmam-ı Azam Mescidi’nin açılışını yaptı

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Eğer bu Müslüman milletin bugün yaşayanları İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Azam’ı iyi anlayabilseydik 15 Temmuz denilen kepazeliği, zındık darbe girişimini yaşamazdık” dedi.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Eski TBMM Başkanı Çiçek, İmam-ı Azam Mescidi’nin açılışını yaptı

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Eğer bu Müslüman milletin bugün yaşayanları İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Azam’ı iyi anlayabilseydik 15 Temmuz denilen kepazeliği, zındık darbe girişimini yaşamazdık” dedi.


Yenilenen İmam-ı Azam Mescidi, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından ibadete açıldı. Yenilenerek İmam-ı Azam adı verilen mescitte ilk cuma namazını ise İl Müftüsü Salih Sezik kıldırdı. Açılışta konuşan Çiçek, Türk-İslam kültür ve medeniyetinin özünde camiler ve mescitlerin olduğunu söyleyerek, “Evvela bugün biz burada sadece bir mescit açmıyoruz. Bizim bin yıllık Anadolu’da bir geçmişimiz var. Anadolu’ya da başka bir coğrafyadan geldik. Bizim hem Orta Asya’da Maveraünnehir’de, Semerkant’ta, Horasan’da, daha sonra da Anadolu’da inşa ettiğimiz medeniyetimizin, kültürümüzün özünde camiler ve mescitler vardır. Dolayısıyla bizim medeniyetimizin ve kültürümüzün merkezinde bu camiler ve mescitler var. Burası sadece secde edilen yer değil, aynı zamanda din adına neyi biliyorsak büyük ölçüde buralarda öğrendik. Biz sadece bir mescit açmış olmuyoruz. Halkımızın, insanımızın eğitildiği bir merkezi de bir vesile ile bünyemize katmış oluyoruz” dedi.


Çiçek, konuşmalarını şöyle sürdürdü:


“Yeri gelmişken hep ifade ettim. Eğer bu millet, bu Müslüman milletin bugün yaşayanları İmam-ı Azam’ı iyi anlayabilseydik, İmam-ı Maturidi’yi iyi anlayabilseydik 15 Temmuz denilen kepazeliği, zındık darbe girişimini yaşamazdık. Biz maalesef kültürümüzün köşe taşı olan dini bilgimizin en önemli kaynaklarını teşkil eden bu insanları doğru düzgün öğrenemedik. Sadece çoğumuz ismini hatırladık” şeklinde konuştu.


Yozgat Valisi Kadir Çakır ise İmam-ı Azam Mescidi’nin hayırlı olması dileğinde bulundu.


Konuşmaların ardından Vali Kadir Çakır, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Belediye Başkanı Celal Köse, eski İçişleri Bakanlarından Abdulkadir Aksu, eski OHAL Valisi Necati Çetinkaya, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte mescidin açılışını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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