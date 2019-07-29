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Eski TBMM Başkanı Bozbeyli son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi- Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve siyasiler de katıldı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:50
Eski TBMM Başkanı Bozbeyli son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir böbrek ve akciğer ile ilgili rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören ve yoğun bakımda kaldığı hastanede kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren Bozbeyli için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Bozbeyli'nin cenaze törenine, Bozbeyli'nin eşi Güngör Bozbeyli, oğulları Mehmet ve Emre Bozbeyli, yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ve İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bazı milletvekilleri katıldı.

Bozbeyli'nin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Namazın ardından Bozbeyli'nin cenazesi Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Cumhuriyet tarihinin en genç Meclis Başkanı'ydı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 1927'de doğan Bozbeyli, babasının memuriyeti dolayısıyla ilk, orta ve lise öğrenimini çeşitli il ve ilçelerde tamamladı.

1957'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren ve bu kentten 1961'de milletvekili seçilen Bozbeyli, 1961-1962'de Adalet Partisi Meclis Grubu Başkan Vekili, 1962-1965'te TBMM Başkan Vekili, 1965-1970 yıllarında ise TBMM Başkanı olarak görev aldı.

TBMM'nin 10. Başkanı Ferruh Bozbeyli, 22 Ekim 1965'te 38 yaşında Meclis Başkanlığına seçildi. Bozbeyli, böylece Cumhuriyet tarihinde en genç Meclis Başkanı olarak tarihte yerini aldı.

Adalet Partisinde Genel Başkan Süleyman Demirel'e muhalif olan, 1970'te partisinden ve Meclis Başkanlığından ayrılan Bozbeyli, arkadaşlarıyla kurduğu Demokratik Partinin (DP) genel başkanı oldu.

DP'de 8 yıl genel başkanlık yapan Bozbeyli, 1978'de bu görevinden de istifa ederek siyasetten çekildi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:50
  1. Cenaze namazı
  2. Eski TBMM Başkanı Bozbeyli son yolculuğuna uğurlandı
  3. Eski TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli
  4. Eski TBMM Başkanı vefat etti

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