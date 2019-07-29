0553 313 94 23

Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli toprağa verildi

Eski TBMM Başkanı ve İstanbul milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli’nin için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki caminde cenaze namazı kılındı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli toprağa verildi

Eski TBMM Başkanı ve İstanbul milletvekili Ahmet Ferruh Bozbeyli’nin için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki caminde cenaze namazı kılındı.


Cenaze namazınaİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Partili vekiller, sevenleri ve yakınları katıldı.


Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Bozbeyli’nin cenazesiDevlet Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Bozbeyli’nin Türkiye demokrasisine çok faydalı olduğunu ifade eden Topçu,”Rahmetli Bozbeyli önemli bir siyaset ve devlet adamıydı. Ciddi bir tecrübeydi. Bizim şahsımızla alakalı da rahmetli Muhsin Başkanla böyle bir sohbetlerimiz olurdu. Bize engin tecrübelerini aktarırdı. Karşılaştığımız her yerde, davet edildiğimiz toplantılarda şahsımla ilgili de bir aile büyüğüm gibi çok güzel sözler söylerdi. Millete çok faydalıydı. Demokrasimize çok faydalı oldu” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. Edremit Belediyesi Altınolukspor’da..
    3. İçişleri Bakanlığı: "Hakkari Yüksekova..
    4. Bağışları evlerinden teslim alınıyor
    5. Fındık toplama tarihleri belli oldu
    6. Tarsus’ta Molla Kerim ve Kuva-yi..
    7. Japonya’da yaşayan Türk iş adamı..
    8. Banu Güven ile İsmail Saymaz arasında..
    9. Flaş transfer açıklandı! Deportivo'dan..
    10. Masa tenisine ‘şampiyon’ yatırım
    11. Chubb’da üst düzey atama
    12. 15 Temmuz şehitleri fidanda yaşayacak
    13. Akhisar Belediyesi’nden sabah..
    14. Küçük çocuktan insanlık dersi
    15. Çocuklara reklamsız içerikler
    16. Biga Belediyesi Kurban Bayramına hazır
    17. Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    18. AK Parti ve MHP’den birliktelik tablosu
    19. Hamitler değer kazanıyor
    20. Bir sen eksiktin Ekrem! İmamoğlu'ndan..
    21. İngiltere'de yoksul kişi sayısı..
    22. Edremit’te inşaatın 3. katından düşen..
    23. Hamile yastığı kullanmak faydalı mıdır?
    24. Zabıta ekipleri üç dilencinin..
    25. Kastamonu’dan Trakya bölgesine kurban..
    26. Melih Gökçek 'kanıma dokunuyor' dedi..
    27. Miçotakis'ten Güney Kıbrıs'a ziyaret
    28. Ardan Zentürk: Millete karşı işlenmiş..
    29. Malezya basınında gündem Türkiye!..
    30. Taksim Camii’nde son durum havadan..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!