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Eski TAI çalışanlarının FETÖ'den yargılandığı davada karar

Eski TAI çalışanı 34 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 10 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:12
Eski TAI çalışanlarının FETÖ'den yargılandığı davada karar

ANKARA (AA) - Eski Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) çalışanı 34 kişinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye" olma suçlamasıyla açılan davada hükmü açıklayan mahkeme, 10 sanığı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, müzakere arasından sonra hükmü açıkladı.

Sanıklar Abdullah Samet Nargül, Duran Gülümser, Fatih Yalçınkaya, Hamza Anayurdu, Kenan Dizdar, Muhammed Fatih Parlaktürk, Murat Dokuzlar, Mustafa Kemal Işıklar, Serkan Akın ve Ümit Yücekan'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Heyet, sanıklar Bayram Şeker, Erkan Aksoy, Ethem Küçük, Mehmet Emin Mumcu, Muhterem Söylemez, Yüksel Güzel, Mustafa Demirel, Tülay Güngör ve Uğur Semerci'yi "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklar Ali Serkan Balgıç, Ayhan Çulha, Cihan Sarıbaş, Gökhan Yüce, Hasan Ercüment Erharat, Hüseyin Öztürk, Melih Dinç, Muharrem Eker, Serdar Dilaver, Şeref Hulusi Yüce ve Yalçın Yıldız ise üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair cezalandırılmaları için yeterli delil elde edilemediği için beraat etti.

Mahkeme, sanıklar Seyfullah Arı, Tarık Sarıgül, Aykan Ankara ve Mehmet Erdaş hakkındaki dava dosyasının ayrılmasına, sanıkların başka esasla yargılanmalarının devamına karar verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:12
  1. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. TAI

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