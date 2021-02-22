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TOKİ - Emlak Konut GYO Eski statlar millet bahçelerine dönüştürülüyor
TOKİ - Emlak Konut GYO

Eski statlar millet bahçelerine dönüştürülüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kullanım ömrünü tamamlamış eski stadyum alanlarını millet bahçelerine dönüştürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 09:18:00 -
Eski statlar millet bahçelerine dönüştürülüyor

Türkiye genelinde 11 millet bahçesinin yapımını tamamlayıp vatandaşların kullanımına sunan İdarenin inşa çalışmalarına devam ediyor. Yeşil alan miktarını arttırmayı hedefleyen TOKİ’nin millet bahçesi projelerinde bisiklet ve yürüyüş yolları, göletler, kıraathaneler, tema parklar yer alıyor. Şehir merkezlerine yapılan millet bahçeleri, deprem toplanma alanı görevi de görüyor. Millet bahçelerinin inşaatlarının tamamlanmasıyla 160 kıraathane, 150’ye yakın mescit yapılmış; 1 milyona yakın nitelikli ağaç türü ve 10 milyon çalı türü dikilmiş olacak. TOKİ tarafından Samsun, Batman, Sakarya, Sivas, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Giresun, Adana, Mersin, Kocaeli, Malatya’da eski stat alanlarının millet bahçelerine dönüştürülmesi için çalışmalar yürütülüyor. Samsun, Batman, Sakarya, Sivas ve Eskişehir’de eski stat alanlarına millet bahçesi yapılarak vatandaşların kullanımına açıldı. Trabzon Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nin ilk etabı da tamamlandı. Diyarbakır ve Gaziantep millet bahçelerinin yapımı ise devam ediyor. Hatay, Giresun ve Adana stadyum alanlarına yapılacak millet bahçelerinin inşasına başlanacak. Samsun’da eski 19 Mayıs Stadı’nın yerine 101 bin metrekarelik alanda inşa edilen Canik Millet Bahçesi’nde iki tenis kortu, iki basketbol ve voleybol sahası yer alıyor. Canik Millet Bahçesi’nde 40 farklı türde 3 bin ağaç ve 75 farklı türde 40 bin çalı-yer örtücü bitki bulunuyor

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