Rıfat Serdaroğlu harekete geçti! Yeni merkez sağ parti geliyor

DYP ve ANAP'ta bakanlık dahil uzun yıllar görev yapan ve Rıfat Serdaroğlu, kurduğu Çoban Ateşi Hareketi’nin siyasi partiye dönüşeceğimi duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serdaroğlu, kurulacak partinin genç kadrolardan oluşacağını ve demokratik bir yapıda olacağını savundu.

Yererl seçim sonrası harekete geçilecek

Rıfat Serdaroğlu,’nun kuracağı parti için Türkiye’nin her yerinde özellikle merkez sağ kadroların uzunca bir süredir çalışma yaptığı ve yerel seçimlerden sonra zamanlama ve yapıya karar vereceği öne sürüldü

İYİ Parti’ye alternatif mi?

Çoban Ateşi Hareketi’nin içinde Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti'den "Partinin merkezde olma çizgisini koruyamadığı ve demokratik bir çizgide kalamadığı” gerekçesiyle istifa eden Murat Uysal gibi isimlerin olduğu da biliniyor.

Çoban Ateşi Hareketi, Anayasa’nın ilk 6 maddesini önemseyen merkez sağ söylemiyle biliniyor. Kuruluş değerlerinin bugünde kurtuluş yolu olduğunu her fırsatta vurgulayan hareketin en son İzmir toplantısında demokrasi vurgusu yapılmıştı.