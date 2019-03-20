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Rıfat Serdaroğlu harekete geçti! Yeni merkez sağ parti geliyor

Bir dönem DYP ve ANAP’ta siyaset yapan Rıfat Serdaroğlu, kurduğu Çoban Ateşi Hareketi’nin siyasi partiye dönüşeceğimi açıkladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:02
Rıfat Serdaroğlu harekete geçti! Yeni merkez sağ parti geliyor

DYP ve ANAP'ta bakanlık dahil uzun yıllar görev yapan ve Rıfat Serdaroğlu, kurduğu Çoban Ateşi Hareketi’nin siyasi partiye dönüşeceğimi duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serdaroğlu,  kurulacak partinin genç kadrolardan oluşacağını ve demokratik bir yapıda olacağını savundu.

Yererl seçim sonrası harekete geçilecek

Rıfat Serdaroğlu,’nun kuracağı parti için Türkiye’nin her yerinde özellikle merkez sağ kadroların uzunca bir süredir çalışma yaptığı ve yerel seçimlerden sonra zamanlama ve yapıya karar vereceği öne sürüldü

İYİ Parti’ye alternatif mi?

Çoban Ateşi Hareketi’nin içinde Meral Akşener’in kurduğu İYİ Parti'den "Partinin merkezde olma çizgisini koruyamadığı ve demokratik bir çizgide kalamadığı” gerekçesiyle istifa eden Murat Uysal gibi isimlerin olduğu da biliniyor.

Çoban Ateşi Hareketi, Anayasa’nın ilk 6 maddesini önemseyen merkez sağ söylemiyle biliniyor. Kuruluş değerlerinin bugünde kurtuluş yolu olduğunu her fırsatta vurgulayan hareketin en son İzmir toplantısında demokrasi vurgusu yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:02
  1. İzmir
  2. Rıfat Serdaroğlu
  3. ANAP
  4. DYP
  5. Çoban Ateşi Hareketi

YORUM YAZ

  • serhatserhat22 dk önce
    başımıza ne geldiyse dyp,anap gibi deve mi kuş mu belli olmayan partiler yüzününden geldi.ak parti hizmetini yaptı miadını doldurdu.adam gibi bir muhafazakar partiye ihtiyaç var.
  • abdullahabdullah38 dk önce
    isim onerisi: " EİP-En İyi Parti"
  • ahmetahmet40 dk önce
    itici bir guc bulsa da onun capi yetmez, tuzluk partisinden oteye gecmez cirmi
  • gariyyybangariyyyban1 sa önce
    haberi manşetten gayet serinkanlı vede partiyi kuranları vatan haini ilan etmeden vermişsiniz...hayırdır ???küskünleri başkası toplayacağına biz toplayalım fikriyle AKP yandaşlarıtarafından kurdurulan bir parti olmasın sakın...
  • hamidohamido1 sa önce
    Memleket yolgeçen hanına dönmüş.önce devlete yerleş ye ye yat ye uyu uyu emekli ol içimizdeki gavur aşıkları ve dışarıdan da memleketi garıştıran fitnecilerle katiyen zıtlaşma. Gene yetmez canı sıkıldı kurbir parti nasıl olsa arkadan az veya çok gelen olur herhalde. hesap vermek mi oda ne ?Secdesiz lerden kimse hesap soranmı var.
  • Ali De SteroAli De Stero1 sa önce
    Eskiye rağbet olsa bit (bazı yörelerde bayat) pazarına nur yağardı derler..!
  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    EMPERYALİSTLER, GAVURLAR PEŞİMİZİ BIRAKMIYOR! SAĞ TARAFTA OYLAR BİRLEŞTİĞİ ZAMAN % 70 ÇOK BÜYÜK GÜÇ OLUYOR. BUNU BİZDEN DAHA İYİ BİLDİKLERİ İÇİN SAĞ TARAFTA PARTİ KURULMASINI SÜREKLİ TAKİP VE TEŞFİK EDİYORLAR. BİZDE KOYUN GİBİ GİDİP OY VERİYORUZ. SOL DA YENİ PARTİ KURULMASINI DA ENGELLİYORLAR!!! SAĞ DA KAÇ TANE PARTİ OLDU??

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